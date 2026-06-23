Aumento confirmado para empleadas domésticas: cuánto se cobra en julio y cuáles son los nuevos sueldos por categoría Fuente: Archivo

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo incremento salarial en julio luego de que se oficializara el acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Con la homologación ya publicada y las escalas actualizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los empleadores deberán liquidar los haberes utilizando los nuevos valores vigentes.

Aumento confirmado para empleadas domésticas: cuánto se cobra en julio y cuáles son los nuevos sueldos por categoría Fuente: Archivo

La actualización salarial impacta sobre todas las categorías del personal de casas particulares y también modifica el adicional por zona desfavorable, que pasó del 30% al 31%.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en julio de 2026

Supervisores:

Con retiro: $4.438,77 por hora / $553.725,91 mensual.

Sin retiro: $4.829,13 por hora / $612.673,11 mensual.

Personal para tareas específicas:

Con retiro: $4.223,25 por hora $517.006,43 mensual.

Sin retiro: $4.597,18 por hora / $571.426,17 mensual.

Caseros:

Sin retiro: $3.996,45 por hora / $505.302,76 mensual.

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $3.996,45 por hora / $505.302,76 mensual.

Sin retiro: $4.435,86 por hora / $558.972,92 mensual.

Empleados domésticos para tareas generales:

Con retiro: $3.733,72 por hora / $458.053,22 mensual.

Sin retiro: $3.996,45 por hora / $505.302,76 mensual.

ARCA publicó las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas

La publicación de las escalas actualizadas por parte de ARCA puso fin a las dudas que existían entre empleadores y trabajadores respecto de los aumentos acordados para este año.

Aumento confirmado para empleadas domésticas: cuánto se cobra en julio y cuáles son los nuevos sueldos por categoría Fuente: Archivo

Los nuevos valores incorporan los incrementos pactados para abril, mayo, junio y julio, además de sumar al salario básico una suma no remunerativa que había sido acordada anteriormente.

De esta manera, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares deberán calcularse tomando como referencia las nuevas escalas oficiales.

Cuáles son las categorías de empleadas domésticas alcanzadas por el aumento

Las nuevas escalas comprenden a todas las categorías del régimen de casas particulares:

Supervisores.

Personal para tareas específicas.

Caseros.

Asistencia y cuidado de personas.

Personal para tareas generales.

Cada una de ellas cuenta con valores diferenciados según se trate de personal con retiro o sin retiro.