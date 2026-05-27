Adiós para siempre | Una histórica fábrica cierra después de décadas y 130 trabajadores quedan en la calle

La cadena de hamburguesas Wendy’s anunció un plan de reestructuración que incluye el cierre definitivo de cientos de locales en distintas regiones de Estados Unidos.

Según trascendió en reportes empresariales y medios estadounidenses, la compañía prevé bajar las persianas de entre 298 y 358 sucursales, una cifra que representa cerca del 6% de toda su red de restaurantes en el país norteamericano.

Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes

Desde la empresa explicaron que el objetivo no es retirarse del mercado, sino optimizar su operación y concentrar inversiones en locales más rentables y modernos. En ese sentido, los establecimientos afectados serían aquellos con bajo rendimiento o que necesitan grandes inversiones para continuar funcionando.

Además, la cadena reconoció que muchos consumidores comenzaron a reducir sus gastos fuera del hogar debido al aumento del costo de vida.

Cierra una histórica cadena de comida rápida.

Uno de los datos que encendió las alarmas fue la caída del 4,7% en las ventas comparables durante el tercer trimestre de 2025, según información difundida por la compañía ante inversores.

Qué pasará con las tiendas que siguen abiertas

El plan de cierres comenzó hacia finales de 2025 y continuará durante buena parte de 2026. Aunque la empresa no publicó un listado oficial de las sucursales afectadas, distintos reportes apuntan a regiones como el Midwest, Texas y California entre las más comprometidas.

La estrategia de Wendy’s apunta ahora a reforzar locales considerados estratégicos y acelerar inversiones en restaurantes digitales, servicios de retiro rápido y nuevas experiencias para clientes.

La crisis que golpea a la comida rápida en Estados Unidos

El anuncio de Wendy’s refleja un problema más amplio dentro de la industria gastronómica estadounidense. En los últimos meses, varias cadenas comenzaron procesos de ajuste ante un consumidor cada vez más cuidadoso con sus gastos diarios.

Especialistas del sector sostienen que la comida rápida perdió parte de su histórica ventaja como opción económica, ya que los precios aumentaron con fuerza durante los últimos años y muchos hogares optaron por cocinar más en casa o buscar promociones agresivas.