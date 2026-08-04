La afiliación marca un récord de 22,5 millones de ocupados en julio impulsada por el empleo extranjero y la regularización.

La afiliación a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo histórico en julio al alcanzar una media de 22.508.065 ocupados, 41.727 más que el récord anterior de junio, impulsada por el empleo extranjero tras la regularización extraordinaria. Ese mismo factor contribuyó a elevar el paro registrado durante el mes.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo extranjero aumentó en julio en 66.046 personas, hasta un total de 3,5 millones de ocupados, el 15,6 % del total. A 30 de julio había 262.475 afiliados extranjeros en alta procedentes de la regularización.

El impacto de la afiliación en el mercado laboral español.

Por qué el empleo extranjero ha elevado a la vez la afiliación y el paro

El acceso de los trabajadores extranjeros regularizados a los servicios de empleo es uno de los factores que ha incrementado el paro registrado en julio, que se situó en 2.311.499 personas, 19.517 más que en junio. Aun así, es la cifra más baja para un mes de julio desde 2007.

El Ministerio de Trabajo ha explicado que esta subida “atípica” se debe, en parte, a que la regularización ha engrosado el número de parados del colectivo sin empleo anterior, que crece en 8.268 personas, y también a que, tras la reforma laboral, el paro es cada vez menos sensible a la estacionalidad.

El desempleo aumentó además en los servicios, la construcción, la industria y la agricultura.

¿Cuántos afiliados ha sumado la regularización extraordinaria?

El proceso de regularización iniciado en abril ha incorporado 262.475 afiliados a la Seguridad Social hasta el 30 de julio, un mecanismo que, según el Gobierno, se desarrolla “con normalidad” y cuyos efectos se seguirán notando en los próximos meses. De ese total, el 81,5 % está en el Régimen General, y el resto se reparte entre autónomos, el sistema agrario, el del hogar y el del mar.

Por sexo, el 60,3 % son hombres y el 39,7 %, mujeres. Por territorios, Madrid encabeza el proceso con el 19,8 % de los afiliados, seguida de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, detalló que unos 15.000 regularizados se han inscrito en el paro, una situación que consideró temporal y “el preludio de una contratación”, ya que en su mayoría proceden del colectivo sin empleo anterior o del trabajo no declarado, por lo que no llevan asociadas prestaciones por desempleo.

Qué valoración hace el Gobierno de los datos de empleo

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, celebró que “el mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026”, con 642.562 afiliados más en los últimos doce meses, y calificó la incorporación de los extranjeros regularizados de “éxito de país”. Los trabajadores extranjeros, subrayó, juegan “un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideró los datos una “buena noticia para el país” y atribuyó el aumento del paro al proceso de regularización, “por el que a muchas personas migrantes se les han reconocido derechos”. Díaz destacó además que el paro juvenil marca un mínimo histórico, con 159.562 jóvenes desempleados, y que el 39 % de los contratos registrados son indefinidos: “Los contratos de usar y tirar ya forman parte del pasado”.

Qué ha dicho la Comisión Europea sobre la regularización

Desde Bruselas, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, negó que exista relación entre la regularización anunciada por España en enero y la crisis migratoria de Ceuta, aunque matizó su postura sobre la medida. “No se ve un vínculo directo en este momento entre la regularización y los incidentes en Ceuta”, afirmó.

El comisario, del Partido Popular austriaco, añadió sin embargo una reserva sobre la política de regularización en general. “Siempre digo sobre esta discusión de la regularización que no es una buena señal. Definitivamente, no”, señaló tras una reunión extraordinaria de los ministros de Interior de los Veintisiete.