El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza” y que está cambiando “el rostro de Oriente Medio”. “Hemos convertido a Israel en una potencia regional. Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos otros objetivos”, dijo durante una conferencia emitida al término del sabbat. Y aseguró que y que, junto a Estados Unidos, Israel tiene “un control casi total” de los cielos iraníes. Hoy se cumple una semana desde que Israel y Estados Unidos lanzaron la Operación Furia Épica contra la República Islámica de Irán con distintos objetivos: derribar el régimen de los ayatolás en lo político y desarmar la capacidad de misiles balísticos y nuclear del país en lo militar. Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo terrorista Hezbollá se incorporó a la escalada atacando en represalia el norte de Israel desde el Líbano. Por eso, hoy Netanyahu se dirigió directamente al Gobierno libanés, afirmando que desmantelar el grupo terrorista Hezbollá es su responsabilidad. “Si no lo hacen, sus agresiones traerán consecuencias aún más desastrosas para el Líbano”. Además, el primer ministro de Israel expresó su apoyo a los “12 países vecinos de Irán” víctimas de la contraofensiva de la República Islámica y afirmó que gran parte de ellos ha buscado la cooperación del Ejército israelí para defenderse de los misiles iraníes durante la última semana. El primer ministro celebró durante su discurso la estrecha colaboración de Israel con Estados Unidos y reiteró su agradecimiento al presidente estadounidense, Donald Trump. Según Netanyahu, coincidieron en “impedir a cualquier precio” que Irán se hiciese con armas nucleares durante el encuentro que celebraron el pasado diciembre en la residencia de Trump en Mar-a-lago. En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de 10 personas. En el Líbano los muertos superarían los 200.