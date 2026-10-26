Walter Koenig, el actor que dio vida a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek, murió el domingo 25 de octubre de 2026 a los 90 años en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, según informó CBS News. Su representante, Zachery McGinnis, confirmó el fallecimiento.

Qué se sabe de la muerte de Walter Koenig, el actor que interpretó a Chekov en Star Trek

Koenig murió por causas naturales, según indicó su agente, y estaba acompañado por su hija y su sobrina. La noticia empezó a circular a través de Danielle Koenig, su hija, que se lo comunicó al periodista de NPR Jesse Thorn.

Quién fue Walter Koenig y cómo llegó a ser el tripulante ruso del Enterprise

Koenig nació en Chicago en 1936, en una familia de inmigrantes judíos rusos. Se sumó a la serie original de Star Trek al comienzo de su segunda temporada y permaneció hasta el final de sus tres años en emisión por la cadena NBC. Chekov era el único miembro de un país del bloque comunista en el puente del Enterprise, un personaje que Gene Roddenberry creó para atraer a un público más joven.

El actor Walter Koenig ("Chekov" en la serie original de Star Trek) recibe un premio Inkpot mientras Sergio Aragonés y Shel Dorf observan durante la Comic-Con de San Diego de 1982 (hoy llamada Comic-Con International). Wikimedia Commons / Alan Light

Las películas y series de Walter Koenig: de Star Trek a Babylon 5

Koenig volvió a ponerse el uniforme en las seis películas con el elenco original, desde Star Trek: The Motion Picture hasta The Undiscovered Country, y tuvo una breve aparición en Star Trek: Generations. También puso voz al presidente Anton Chekov en Star Trek: Picard y participó en varios videojuegos de una franquicia que sigue con nuevas series de Star Trek.

Fuera de la franquicia, su papel más conocido fue Alfred Bester en Babylon 5. Se incorporó a la serie de J. Michael Straczynski en 1994 como un alto oficial del Psi Corps, un policía cruel que perseguía a telépatas, lo que supuso un contraste marcado con el idealista Chekov.

En televisión trabajó además en Ironside, Columbo y Diagnosis Murder, y puso su voz a una versión de sí mismo en Futurama. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2012, y entre sus trabajos recientes figura el cortometraje Mr. Fleischmann, que ganó en 2026 el Platinum Award al mejor actor de los Independent Shorts Awards.

George Takei, que compartió elenco con Koenig en la serie original, lo despidió en Bluesky el lunes 26 de octubre: “Tengo el corazón apesadumbrado. Walter Koenig, nuestro alférez Pavel Chekov, falleció temprano hoy”. Recordó que se conocieron en el puente del Enterprise en la década de 1960, que fueron amigos durante casi seis décadas y que Koenig fue su padrino cuando se casó con su marido, Brad Altman, en 2008. Agregó que Koenig “era más que Chekov” y lo definió como un amigo leal.

My heart is heavy. Walter Koenig, our Ensign Pavel Chekov, passed away early today. Walter and I met on the bridge of the Enterprise in the 1960s, and we stayed friends for nearly six decades. When Brad and I married in 2008, Walter stood beside us as our best man.



[image or embed] — George Takei (@georgetakei.bsky.social) 26 de octubre de 2026 a las 13:25

Cómo despidieron a Walter Koenig sus representantes y sus compañeros de Star Trek

Un comunicado de sus representantes recogido por TVLine agradeció su “talento, calidez e interpretaciones inolvidables”, que “dejaron una huella duradera en generaciones de fans”. El texto sostiene que Koenig “entendió lo que Star Trek significaba para la gente” y cierra con un agradecimiento “por ir audazmente donde pocos han ido”.