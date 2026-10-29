Falleció Patrick Stewart, actor conocido por sus papeles en las franquicias de Star Trek y X-Men, a sus 86 años.

Su familia lo confirmó a través de un breve comunicado publicado en redes sociales: “Con profunda tristeza anunciamos que Sir Patrick Stewart falleció ayer —por este miércoles— en su hogar de Los Ángeles, bajo los amorosos cuidados de su querida esposa, Sunny, tras un breve proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

“Estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía despertar después de toda una vida de entrega a todos nosotros. Siempre atesoraremos la paz y serenidad reflejadas en su rostro, un recuerdo perdurable de su inquebrantable gracia”, escribieron sus afectos para despedirlo.

De estrella teatral a ícono de la ciencia ficción

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su carrera como actor abarcó casi seis décadas. Antes de alcanzar la fama internacional, se formó en el teatro clásico y se incorporó a la Royal Shakespeare Company a los 26 años.

Su dominio de Shakespeare y su voz profunda se convirtieron en dos de los rasgos distintivos de su trabajo.

Sin embargo, su salto a la fama en Estados Unidos llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. Aunque tenía una extensa trayectoria teatral, todavía era poco conocido para el público estadounidense. La serie se estrenó con cierta resistencia de los seguidores de la franquicia original, pero terminó siendo un éxito.

Stewart dio vida a Picard durante siete temporadas y volvió a ponerse el uniforme de la Flota Estelar en cuatro películas, desde Star Trek: Generations (1994) hasta Star Trek: Nemesis (2002). En 2020 retomó al personaje en Star Trek: Picard, cuya tercera y última temporada se despidió en abril de 2023. Archivo

Stewart dio vida a Picard durante siete temporadas y volvió a ponerse el uniforme de la Flota Estelar en cuatro películas, desde Star Trek: Generations (1994) hasta Star Trek: Nemesis (2002). En 2020 retomó al personaje en Star Trek: Picard, cuya tercera y última temporada se despidió en abril de 2023.

Consultado por The Hollywood Reporter en 2017 sobre cuánto marcó ese rol su vida, el actor lo vinculó con el otro gran personaje de su carrera, Charles Xavier: “Admiraba inmensamente a ambos por su moralidad, su bondad, su sensibilidad y su compasión”.

Ese segundo papel llegó en el año 2000. Como líder de los mutantes y fundador de los X-Men, Stewart se sumó a una franquicia clave en el desarrollo del cine de superhéroes moderno. Volvió a encarnarlo en X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) y Logan (2017), además de aparecer en otras entregas de la saga.

Sus últimos trabajos y reconocimientos

Aunque el público lo identificó sobre todo con la ciencia ficción, Stewart nunca se alejó del todo del teatro ni de la televisión. Ganó tres premios Olivier, fue nominado al Tony y recibió múltiples candidaturas a los Emmy, los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores (SAG).

En la pantalla chica también se destacó en Extras, la comedia de HBO, donde se interpretó a sí mismo en clave de humor. Además, puso su voz a Avery Bullock en la serie animada American Dad! y fue el protagonista de Blunt Talk, una comedia de Starz que salió al aire entre 2015 y 2016.

Su actividad profesional continuó en los últimos años. En 2019 fue Bosley en la nueva versión de Los ángeles de Charlie. En 2023 publicó sus memorias, Making It So, donde repasó su vida y su extensa carrera.

Lejos de los escenarios, Stewart se comprometió con la defensa de las víctimas de violencia doméstica y con causas vinculadas a la salud mental de los veteranos de guerra. Fuente: EPA CAROLINE BREHMAN

En 2026 integró el elenco de voces de Las ovejas detectives y dejó grabadas sus escenas como el Profesor X en Avengers: Doomsday, la película de Marvel que llegará a los cines en diciembre de este año.

Los reconocimientos oficiales también llegaron: en 2001 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y, en 2010, la reina Isabel II le concedió el título de caballero.

Lejos de los escenarios, Stewart se comprometió con la defensa de las víctimas de violencia doméstica y con causas vinculadas a la salud mental de los veteranos de guerra, en parte por las duras experiencias que atravesó en su infancia.

En lo personal, estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophia. Más tarde se unió a la productora Wendy Neuss y, en 2013, se casó con la cantante y compositora Sunny Ozell, quien lo acompañó en sus últimos momentos.