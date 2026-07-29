Confirmado | Los aeropuertos de España pueden revisar el equipaje y confiscar estos alimentos y productos: la lista completa

Entrar en España con determinados alimentos o productos en la maleta puede acabar con una sorpresa en el control fronterizo. La normativa europea permite a las autoridades inspeccionar el equipaje de los viajeros y retirar determinados productos cuando incumplen los requisitos sanitarios o fitosanitarios.

El objetivo de estos controles no es recaudar ni sancionar a los pasajeros, sino evitar la introducción de enfermedades animales, plagas y otros riesgos para la salud pública y la agricultura. Por ello, algunos alimentos que son habituales en otros países no pueden entrar libremente en territorio español.

La Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, los Servicios de Inspección de Sanidad Exterior y los Puestos de Control Fronterizo (PCF) realizan controles sobre el equipaje procedente de terceros países y pueden retener o destruir los productos que incumplan la normativa.

Qué alimentos y productos pueden confiscar en los aeropuertos de España

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La normativa de la Unión Europea prohíbe o limita la entrada de numerosos productos de origen animal procedentes de países no pertenecientes a la UE por el riesgo de introducir enfermedades como la fiebre aftosa o la peste porcina africana.

Entre los productos que pueden ser confiscados durante un control figuran:

Carne fresca, congelada o curada.

Embutidos, jamones y chorizos.

Productos elaborados con carne.

Leche y productos lácteos.

Quesos.

Yogures.

Mantequilla.

Otros alimentos elaborados con leche o carne.

Si estos productos proceden de un país tercero y no cumplen las excepciones previstas por la legislación europea, las autoridades pueden retirarlos durante la inspección del equipaje.

Estos alimentos también pueden estar sujetos a controles especiales

No solo los productos cárnicos están sometidos a restricciones. De acuerdo al país de origen, también pueden controlarse:

Frutas frescas.

Verduras.

Plantas.

Semillas.

Flores.

Tubérculos.

Tierra o sustratos vegetales.

Estos artículos pueden transportar plagas o enfermedades vegetales capaces de afectar a cultivos y ecosistemas europeos. Por ese motivo, algunos requieren certificados fitosanitarios antes de poder introducirse en España.

Los productos que sí pueden entrar en España

La normativa europea contempla diversas excepciones.

En términos generales, pueden introducirse productos como:

Alimentos infantiles destinados al consumo del viajero.

Alimentos para usos médicos especiales.

Leche maternizada en determinadas condiciones.

Pescado y productos pesqueros dentro de los límites establecidos.

Miel, huevos y determinados productos transformados cuando cumplen los requisitos previstos en la legislación.

Asimismo, los viajeros procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea pueden transportar alimentos para consumo personal con mucha mayor libertad, ya que comparten las mismas normas sanitarias.

¿Por qué España puede revisar el equipaje de los pasajeros?

Los controles se realizan en aplicación de la normativa europea sobre sanidad animal, sanidad vegetal y controles oficiales en frontera.

Cuando un vuelo procede de un país no perteneciente a la Unión Europea, las autoridades pueden inspeccionar el equipaje para comprobar que no se introducen mercancías prohibidas o sujetas a restricciones.

Si durante la revisión se detectan alimentos o productos cuya entrada está prohibida, estos pueden ser retenidos, decomisados y destruidos conforme a los protocolos sanitarios.

El viajero también puede ser requerido para acreditar el origen del producto o presentar la documentación sanitaria correspondiente cuando sea necesaria.

Qué ocurre si encuentran un producto prohibido en tu maleta

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En la mayoría de los casos, el producto es retirado por las autoridades para impedir su entrada en territorio de la Unión Europea.

La finalidad principal de esta medida es evitar riesgos sanitarios y proteger la producción ganadera y agrícola frente a enfermedades o plagas que no están presentes en Europa.

Las autoridades recuerdan que, antes de viajar, conviene consultar las restricciones aplicables al país de origen y comprobar qué alimentos pueden transportarse legalmente para evitar problemas en el aeropuerto.