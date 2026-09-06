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Viajar al exterior requiere tener en cuenta una serie de requisitos antes de salir del país, y uno de los principales es contar con un pasaporte vigente. Aunque las condiciones pueden variar según el destino, presentar un documento vencido o con una vigencia inferior a la requerida puede generar problemas desde el momento del embarque.

Por eso, antes de organizar un viaje internacional, es fundamental revisar cuánto tiempo de validez debe conservar el pasaporte para ingresar al país elegido.

México, Perú y República Dominicana tienen requisitos específicos que los viajeros deben conocer antes de emprender el viaje.

Qué requisitos de pasaporte exigen México, Perú y República Dominicana

El pasaporte funciona como documento de identificación y acreditación de nacionalidad durante los viajes internacionales. Cuando está vencido o no alcanza la vigencia mínima requerida por el destino, las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso, mientras que la aerolínea incluso puede impedir el embarque antes de iniciar el viaje.

En el caso de México y Perú, los viajeros deben presentar un pasaporte válido y con seis meses de vigencia , con al menos una página disponible para los sellos migratorios correspondientes.

En República Dominicana, la regla general también requiere un pasaporte válido y vigente durante el tiempo de estadía. Aunque existen flexibilizaciones temporales para determinadas nacionalidades, los viajeros deben verificar previamente si les resultan aplicables antes de organizar el viaje.

Qué errores con el pasaporte pueden complicar un viaje

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales Shutterstock

Contar con un pasaporte vigente no siempre alcanza: también es necesario comprobar que el documento reúna las condiciones establecidas por el país de destino. Una revisión previa puede evitar inconvenientes tanto al momento de abordar como al llegar al control migratorio:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Es recomendable consultar los requisitos oficiales del país de destino y corroborar que el pasaporte cumpla con todas las condiciones exigidas para evitar demoras, rechazos de embarque o la inadmisión en el control migratorio.