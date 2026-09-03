La milagrosa historia del hombre que le cayó un rayo y salió ileso: “Sentí cosas inéditas”.

Una escena que parecía terminar en tragedia tuvo un desenlace inesperado en Staten Island, Nueva York. Thomas Fahmy, de 24 años, había salido de su trabajo y se dirigía hacia su vehículo cuando un rayo cayó muy cerca de él y lo alcanzó en el pie, provocando que se desplomara sobre el pavimento mojado.

El momento quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de Todt Hill Road. En las imágenes se observa al joven caminando con un paraguas azul hasta que un destello intenso aparece a su lado, acompañado por una nube de vapor y humo; inmediatamente después, cae al suelo y, pocos segundos más tarde, consigue ponerse de pie.

Qué sintió el hombre que fue alcanzado por el rayo

Fahmy describió posteriormente las sensaciones que experimentó durante el impacto. “Cuando me alcanzó el rayo, las sensaciones iniciales que tuve en todo el cuerpo fueron completamente inéditas: hormigueo, entumecimiento, dolor, simplemente sentía una sensación de ardor”, contó el joven, según ABC7.

Tras levantarse, Fahmy avanzó con dificultad hacia una vivienda mientras pedía ayuda. Al llegar a la puerta preguntó: “¿Puedo pasar, por favor?”, y recibió una respuesta afirmativa del residente. Poco después, todavía conmocionado, exclamó: “¡Dios mío! ¡Dios mío, lo siento!”.

El hombre fue llevado al Hospital Universitario Northwell de Staten Island, donde quedó bajo observación durante toda la noche. Los estudios médicos no detectaron lesiones graves y recibió el alta al día siguiente, sin quemaduras visibles.

El increíble desenlace después del impacto

Además de relatar el dolor, el entumecimiento y el ardor, Fahmy comparó la sensación posterior con caminar sobre globos. El impacto también quedó reflejado en su aspecto: cuando se acercó a la vivienda, su ropa estaba cubierta de barro producto de la caída.

“No tengo quemaduras. Me hicieron varios exámenes médicos y no encontré ninguna”, afirmó Fahmy después de conocer los resultados. El joven agregó: “Fui a la iglesia el domingo para darle gracias a Dios”, luego de comprobar que había salido con vida del episodio.

Una vecina contó que escuchó los pedidos de auxilio y salió rápidamente de su casa para ver qué había ocurrido. Según relató, encontró al joven en el suelo después de la descarga y colaboró durante los momentos posteriores al impacto.