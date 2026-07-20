Estados Unidos le exige a ciudadanos y extranjeros presentar un pasaporte válido y actualizado para ingresar y salir del país

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Viajar hacia o desde Estados Unidos requiere cumplir con uno de los requisitos más importantes establecidos por las autoridades migratorias, contar con un pasaporte válido y vigente. Quienes presenten un documento vencido o que ya no tenga validez podrán enfrentar inconvenientes para abordar un vuelo o completar los controles de entrada y salida del país.

Las autoridades recuerdan que un pasaporte caducado deja de ser aceptado para viajes internacionales y que, una vez iniciado el proceso de renovación, el documento anterior pierde automáticamente su vigencia.

¿Cómo renovar el pasaporte para evitar problemas al viajar?

Para evitar contratiempos al momento de ingresar o salir de Estados Unidos, es recomendable realizar la renovación del pasaporte antes de organizar el viaje.

En determinados casos, el Gobierno estadounidense permite completar el trámite de forma virtual, siempre que el documento:

Haya sido emitido con una vigencia de 10 años.

No lleve más de cinco años vencido.

¿Qué requisitos deben cumplir quienes renueven el pasaporte?

Para acceder a la renovación es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener más de 25 años.

Contar con el pasaporte actual en buen estado.

No haber reportado el documento como perdido o robado.

Presentar la solicitud de manera personal.

Además, será necesario:

Cargar una fotografía digital reciente.

Completar los datos personales solicitados.

Contar con un medio de pago para abonar la tarifa, cuyo costo base es de USD 130.

Las autoridades también aconsejan no iniciar el trámite si existe un viaje previsto dentro de las seis semanas siguientes, ya que el procedimiento estándar puede tardar varios días y no se entrega de forma inmediata.

Estados Unidos le exige a ciudadanos y extranjeros presentar un pasaporte válido y actualizado para ingresar y salir del país Archivo El Cronista

¿Por qué no se puede viajar con un pasaporte vencido?

El pasaporte vigente es el documento indispensable para cruzar fronteras internacionales. Sin él, las aerolíneas pueden impedir el embarque y las autoridades migratorias no autorizan el ingreso o la salida del país.

Incluso si el vencimiento es reciente, el documento deja de tener validez para viajar. Del mismo modo, cuando comienza el proceso de renovación, el pasaporte anterior queda automáticamente invalidado hasta que se emita el nuevo.

Por este motivo, quienes planeen un viaje internacional deben verificar con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte y completar la renovación antes de iniciar el desplazamiento.