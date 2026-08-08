En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Este fue el caso de Matías Armani, un albañil argentino con más de 20 años de experiencia en reformas que decidió emigrar a España y rápidamente consiguió una oportunidad laboral. “Si sabes trabajar en construcción vas a conseguir un empleo muy rápido”, resume en un video de su cuenta de TikTok, donde su historia no tardó en volverse viral.

Las dificultades de conseguir trabajo como inmigrante en España. mirsad sarajlic

¿Cuáles son las dificultades de emigrar y las posibilidades de encontrar empleo?

Encontrar empleo tras emigrar suele ser una carrera de meses: currículums que nadie responde, entrevistas que no llegan y ahorros que se agotan durante la espera. Sin embargo, Matías no vivió nada de eso.

“Al segundo día, tras echar el currículum, me llamaron 10 empresas”, relata. El motivo de esa avalancha de llamadas no es la suerte, sino un agujero estructural. Según la Fundación Laboral de la Construcción, solo el 10% de la mano de obra del sector tiene menos de 30 años. El relevo generacional no está llegando.

Matías lo detecta desde dentro y lo compara con su país de origen. “En España he encontrado el mismo problema que en Argentina a la hora de buscar mano de obra: se están perdiendo las ganas de trabajar en la profesión, sobre todo entre los jóvenes de entre 18 y 30 años, que no quieren aprender a trabajar en la construcción”, explica.

¿Cuánto gana un oficial de la construcción?

Aquí aparece el dato que desarma el argumento más repetido. El rechazo de las nuevas generaciones no se explica por el sueldo, porque las cifras superan a las de muchos titulados universitarios.

Sueldo de un oficial: entre 1.500 y 1.800 euros , según su testimonio.

Salario Mínimo Interprofesional: 1.184 euros .

Jóvenes menores de 30 en el sector: apenas el 10% del total.

La brecha entre lo que se paga y el interés que despierta el oficio es, precisamente, lo que mantiene el mercado tensionado.

¿Qué enseñanza rescata de su propia historia?

El albañil vincula la situación actual con un cambio de mentalidad respecto a su generación. En su época, recuerda, el dilema era otro y las alternativas estaban claras desde muy joven.

“En mi época uno crecía con el típico dilema de estudias o trabajas. Si no estudiabas, trabajabas y te buscabas un oficio. Mi padre me decía que si aprendes un oficio lo vas a llevar donde sea”, cuenta. Su propio caso confirma el consejo paterno, porque ese oficio lo llevó hasta otro continente.