La tensión entre Brasil y Estados Unidos escaló este martes cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva arremetió contra Donald Trump, acusándolo de pretender “gobernar el mundo a través de Twitter” y cuestionar el humanismo en las relaciones internacionales.

Las declaraciones del mandatario brasileño llegan en un momento crítico, apenas horas antes de que Trump participe en el Foro Económico de Davos, donde se espera que aborde sus controvertidas propuestas sobre Groenlandia, Canadá y Venezuela.

Lula contra Trump: “Dice algo diferente cada día”

Durante un acto oficial en Rio Grande do Sul, donde entregó 1276 viviendas del programa habitacional “Mi Casa, Mi Vida”, Lula da Silva no escatimó críticas hacia su homólogo estadounidense.

“¿Se dio cuenta de que Trump quiere gobernar el mundo a través de Twitter? Dice algo diferente cada día. No es posible. ¿Y creen que es posible tratar a las personas con respeto si no las miramos a la cara? ¿Pensar que son objetos y no seres humanos?”, cuestionó el líder brasileño.

Las palabras de Lula adquieren especial relevancia en el contexto de las recientes provocaciones de Trump, quien difundió imágenes generadas por inteligencia artificial que muestran a Groenlandia, Canadá y Venezuela como territorios estadounidenses, justo antes de su participación en Davos.

Lula y sus críticas previas al Foro Económico de Davos

El Foro Económico Mundial, que se desarrolla del 20 al 23 de enero en Suiza, se perfila como un escenario de máxima tensión diplomática. Trump anunció que mantuvo conversaciones sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y anticipó reuniones con “distintas partes” durante el evento.

“Pongámoslo de esta manera: va a ser un Davos muy interesante” , adelantó el presidente estadounidense a la prensa, en declaraciones que sugieren un enfrentamiento diplomático inminente.

Las provocaciones de Trump incluyen la difusión de fotografías manipuladas donde aparece junto a líderes europeos como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen y Volodimir Zelenski, observando un mapa del hemisferio occidental que muestra territorios bajo bandera estadounidense.

Del diálogo al enfrentamiento

La relación entre Lula y Trump había mostrado señales de distensión en noviembre pasado, cuando mantuvieron una teleconferencia que resultó en la reducción de aranceles impuestos por Washington a productos brasileños entre agosto y noviembre de 2025.

Sin embargo, el tono cambió drásticamente tras el artículo de opinión que Lula publicó el domingo en The New York Times, donde repudió la política exterior de Trump y sus declaraciones sobre Venezuela.

El mandatario brasileño aprovechó el evento de entrega de viviendas para ampliar su crítica hacia el uso de redes sociales, un tema que conecta directamente con la estrategia comunicacional de Trump.

“Necesitamos retomar el humanismo en las relaciones sociales”, afirmó Lula, pidiendo a la población “desestimular el uso sin sentido del teléfono móvil” y defendiendo su política de prohibir estos dispositivos en la educación primaria y secundaria.