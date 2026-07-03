El primer sábado de julio llega con pronóstico de tormentas para gran parte de la República Mexicana, mientras continúa la alerta por ambiente caluroso en distintos estados del país.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico de lluvias que se mantendrá vigente a partir del 4 de julio y durante las próximas 96 horas, al mismo tiempo que emitió una serie de advertencias ante posibles estragos.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado y dónde habrá lluvias?

A partir del sábado 4 de julio, se esperan lluvias fuertes impulsadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, aunadas a inestabilidad atmosférica, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste de México y la onda tropical núm.15

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para el sábado 4 de julio. (Foto: SMN)

Esta misma, se desplazará sobre el sur y occidente del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, excepto en la península de Baja California.

Además, se espera posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del país, pronosticándose durante el lunes lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima y Chiapas.

Alerta por tormentas las próximas 96 horas: cuáles serán los estados del país afectados

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Sábado 4 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco (noreste y este) y Michoacán (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (sur y suroeste), Durango (norte y oeste), Sinaloa (este), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este y sur), Colima, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste), Yucatán (sur y este) y Quintana Roo (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.

Domingo 5 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Coahuila (norte, sureste y oeste), Durango (suroeste y sur), Sinaloa (este), Nayarit (este y sur), Jalisco (centro y sur), Colima, Michoacán, Guanajuato (sur y sureste) y Guerrero (centro y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (suroeste), Nuevo León (oeste y sur), Zacatecas (oeste y sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Aguascalientes, Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos (norte), Tlaxcala, Puebla (norte y oeste), Veracruz (norte), Oaxaca (oeste), Chiapas (este y sur), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.

Pronóstico de precipitación total acumulada. (Foto: SMN)

Lunes 6 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (oeste, centro y sur), Colima y Chiapas (costa y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango (suroeste y sur), Sinaloa (norte y este), Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste), Guerrero (centro y este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (sur y suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y sur), Tamaulipas (sur), Zacatecas (oeste y sur), San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato (centro, sur y sureste) Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos (norte), Tlaxcala, Campeche (norte), Yucatán (sur y oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

¿Qué advertencias emitió el SMN para los habitantes de México?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para los habitantes de la República Mexicana.