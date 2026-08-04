No se hallaba extinguida: resurge un ave legendaria con ocho crías y reaviva la esperanza científica. (Fuente: Representación creada con IA)

Durante más de cincuenta años, la ciencia consideró a una especie emblemática del Pacífico mexicano como extinta. No obstante, el inicio del año 2026 trajo consigo una noticia sorprendente: el nacimiento de ocho polluelos restableció el interés mundial por un ave que muchos asumían irremediablemente perdida.

Esta ave es la paloma de Socorro, que fue declarada extinta en su hábitat natural desde la década de 1970. Su reciente reproducción en un zoológico europeo no solo simboliza un logro biológico, sino que también establece un hito en los programas contemporáneos de conservación.

Con tan solo 200 ejemplares vivos bajo atención humana en todo el mundo, cada nuevo nacimiento adquiere una importancia estratégica. Para la comunidad científica, estas crías representan un verdadero banco genético que posibilita la recuperación de la especie.

La paloma de Socorro: de la extinción al renacer científico

Originaria de la Isla Socorro, un territorio mexicano aislado en el océano Pacífico, esta ave vio desaparecer su hábitat tras la llegada del ser humano. La introducción de gatos ferales y ganado ovino devastó las zonas de anidación y provocó un colapso poblacional acelerado.

La paloma de Socorro, considerada extinta en estado salvaje desde la década de 1970, ha vuelto a asombrar al mundo con el nacimiento de ocho crías en un zoológico ubicado en Europa. Instagram

El programa internacional que hizo posible el nacimiento de 8 polluelos

Los espacios donde nacieron las crías replican con precisión las condiciones originales de la Isla Socorro. Se efectúa un control exhaustivo de la humedad, la dieta y las áreas de nidificación con el propósito de estimular comportamientos naturales y potenciar el éxito reproductivo.

La reproducción ha sido facilitada por una extensa red de colaboración entre instituciones de Europa y Norteamérica, las cuales coordinan meticulosamente cada emparejamiento. Los especialistas aplican análisis genéticos avanzada para seleccionar parejas compatibles y fortalecer así la diversidad biológica.

Isla Socorro: el plan urgente para restaurarla y lograr su regreso

La reintroducción en libertad de las crías, aunque genera un notable entusiasmo, todavía enfrenta importantes obstáculos. La isla se encuentra inmersa en un complejo proceso de restauración ecológica que implica no solo la erradicación de especies invasoras, sino también la recuperación de la vegetación original.

Los expertos señalan que liberar aves antes de que el ecosistema esté plenamente preparado podría resultar letal. La naturaleza requiere años para recomponerse y cualquier intento prematuro podría comprometer décadas de trabajo científico.