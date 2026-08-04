La contaminación por plásticos representa una de las más significativas problemáticas contemporáneas. Cada año, millones de toneladas de residuos son vertidos en los océanos, afectando de manera directa los ecosistemas marinos, la biodiversidad y las economías costeras. Ante este contexto, un proyecto de ingeniería a gran escala se ha diseñado con el propósito de ofrecer una respuesta efectiva y perdurable en el tiempo.

Esta infraestructura ha sido calificada por muchos como la “aspiradora más grande del planeta Tierra”. La iniciativa integra la innovación tecnológica, la ciencia ambiental y un enfoque que utiliza las propias fuerzas de la naturaleza para desarrollar un sistema concebido para eliminar los plásticos acumulados en el océano y mitigar su impacto.

Una innovadora estructura para limpiar el plástico de los océanos

La obra se lleva a cabo en el océano Pacífico Norte, donde las corrientes marinas acumulan una vasta cantidad de residuos conocida como la “isla de basura del Pacífico”, cuya dimensión supera significativamente el tamaño de Francia. Con el fin de abordar esta problemática, ingenieros y especialistas de The Ocean Cleanup han desarrollado un sistema flotante diseñado para capturar plásticos sin perturbar la vida marina.

La estructura opera como una barrera pasiva en forma de U que flota en la superficie y se extiende varios metros bajo el agua. Gracias a su orientación y diseño, las corrientes dirigen los residuos hacia un punto central de recolección. En este lugar, el plástico se concentra, se clasifica y posteriormente se transporta a tierra para su reciclaje, con la intención de mitigar parte de los costos operativos del proyecto.

El objetivo es limpiar la mayor cantidad de plástico posible del océano. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funciona la aspiradora más grande del planeta

La construcción alcanza una longitud aproximada de 600 metros, una escala comparable a varios campos de fútbol en alineación. Cada uno de sus tramos mantiene una notable flotabilidad y flexibilidad, lo que le permite adaptarse eficazmente al oleaje y a las condiciones cambiantes del océano sin comprometer su eficacia. A diferencia de los métodos tradicionales, no utiliza redes, sino pantallas sólidas que guían los residuos hacia el centro del sistema.

Este enfoque permite la captura tanto de grandes objetos plásticos como de fragmentos más pequeños que anteriormente resultaban difíciles de recolectar. El diseño maximiza la energía de las corrientes marinas, reduciendo así la necesidad de propulsión mecánica y limitando el impacto ambiental del proceso de limpieza.

El origen del proyecto y sus metas a largo plazo

La iniciativa surgió de la concepción de Boyan Slat, quien desarrolló el boceto inicial en su adolescencia. En 2016, se presentó el primer prototipo en el mar del Norte y desde esa fecha, el sistema ha evolucionado significativamente, alcanzando una escala sin precedentes. Asimismo, la organización amplió su enfoque hacia los ríos, que son responsables de aproximadamente el 80% del plástico que ingresa al océano.