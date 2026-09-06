Trump critica a España por la crisis migratoria de Ceuta: “Un país con CERO control de su frontera”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a España por la situación migratoria en Ceuta y cuestionó el control de las fronteras españolas. El mandatario calificó de “triste” lo ocurrido en la ciudad autónoma y afirmó que España es “un país con CERO control de su frontera”.

Trump realizó estas declaraciones a través de una publicación en su red social Truth Social, en la que volvió a referirse a la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales de julio. El presidente estadounidense ya había cuestionado anteriormente la posición de España en materia de defensa y su actuación ante los conflictos de Irán y Gaza.

Trump vuelve a señalar a España por la falta de control fronterizo

“Muy triste lo que está pasando en España, un país con CERO control de su frontera”, escribió Trump en Truth Social, en referencia a la situación migratoria de Ceuta, aunque sin mencionar expresamente a la ciudad autónoma.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense dirige sus críticas contra España. En los últimos meses, Trump ha cuestionado al Gobierno español por sus discrepancias respecto al gasto en defensa y por su posición ante distintos conflictos internacionales, entre ellos los de Irán y Gaza.

Trump ve "triste" lo que pasa en Ceuta y dice que España no controla su frontera. EFE

La crítica de Trump llega tras sus declaraciones sobre Ceuta

El nuevo mensaje se produce después de que Trump calificara a España de “país arruinado” en una entrevista concedida al canal británico GB News. El presidente estadounidense vinculó entonces sus críticas a la política española en materia de defensa y a sus compromisos con la OTAN.

“España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar”, declaró el mandatario en esa entrevista.

Trump también se refirió directamente a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y calificó los hechos de “muy triste de ver”. “Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver (...) Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual”, apuntó.

Trump ve "triste" lo que pasa en Ceuta y dice que España no controla su frontera. EFE

Más de 70.000 entradas irregulares en Ceuta a finales de julio

A finales de julio, más de 70.000 inmigrantes entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos, en uno de los episodios migratorios más importantes registrados en la ciudad autónoma. La mayor parte de estas personas regresó a Marruecos durante los días posteriores.

Sin embargo, algo más de 5000 personas permanecen todavía en Ceuta a la espera de que se tramiten sus expedientes de devolución o de asilo. La situación migratoria de la ciudad autónoma se ha convertido así en uno de los principales argumentos utilizados por Trump para cuestionar el control fronterizo de España.