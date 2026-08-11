La inquietante profecía de Nostradamus sobre el conflicto mundial. (Imagen: archivo)

Michel de Nôtre-Dame, conocido como Nostradamus, fue un enigmático astrólogo y alquimista francés del siglo XVI, cuyo legado perdura a través de su obra maestra, “Las Profecías”, publicada en 1555.

A pesar de los siglos transcurridos, su obra continúa influyendo en la cultura popular y para muchos, actúa como una guía para anticipar los eventos que podrían ocurrir en este año.

¿Podría haber una Tercera Guerra Mundial?

De acuerdo con las visiones de Nostradamus, este año podría presenciar el inicio de un conflicto bélico, con un enigmático “adversario rojo” que generará inquietud en “el gran océano”.

Esto llevó a expertos a considerar la posibilidad de que estas profecías se refieran a una potencial Tercera Guerra Mundial, donde se prevé la participación de potencias como Rusia, China y Estados Unidos.

Predicen una Tercera Guerra Mundial

Predicciones de Nostradamus sobre eventos climáticos extremos

En cuanto al medioambiente, las palabras de Nostradamus indican un futuro caracterizado por eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías. “La tierra seca se tornará aún más árida y se vivirán grandes inundaciones”, enfatizó el profeta.

Una predicción notable del astrólogo francés mencionó la posibilidad de un gran terremoto, aunque no brinda detalles específicos sobre su ubicación.

Escándalo en la realeza británica

En cuanto al futuro de los líderes mundiales, el libro ‘Las Profecías’ dedica un intrigante capítulo a la realeza británica. Nostradamus sugiere la posibilidad de un escándalo vinculado a la abdicación del Rey Carlos III de Inglaterra.

El texto del boticario francés menciona “la expulsión forzada” del “Rey de las Islas”, un escenario que podría ocurrir si la salud del monarca se deteriora por el tumor que enfrenta.