El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de Ecuador confirmó este sábado que brinda atención especializada a 32 iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), una especie endémica del país, tras un presunto caso de tráfico de vida silvestre.

Según el organismo, los ejemplares fueron detectados en el aeropuerto de Quito cuando una ciudadana rusa intentaba transportarlos con destino a Islandia. De acuerdo con datos preliminares del MAE, la mujer no registra ingreso previo al archipiélago de Galápagos, lo que refuerza las sospechas sobre el origen irregular de los animales.

Las iguanas estaban repartidas en ocho contenedores, con cuatro ejemplares en cada uno, y fueron halladas en condiciones de debilidad y deshidratación.

Atención veterinaria y traslado

Tras la intervención, los animales fueron evaluados por veterinarios y trasladados a un centro de conservación autorizado en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito. Allí reciben cuidados permanentes para estabilizar su estado de salud.

El MAE precisó que ahora se espera la determinación de la Fiscalía para obtener el permiso que permita el traslado seguro de los animales de regreso a las islas Galápagos, ubicadas a unos mil kilómetros de la costa continental ecuatoriana.

Rescatan a 32 iguanas marinas. Foto: Fiscalía de Ecuador.

Una cifra que se corrigió sobre la marcha

El caso había sido reportado un día antes por el Ministerio Público, que a través de su Unidad de Medio Ambiente y Naturaleza y la Policía informó la detención de una ciudadana extranjera “que habría intentado salir del país con 28 iguanas en su maleta”, con destino a Islandia desde el aeropuerto de Quito.

Sin embargo, una fuente del MAE aclaró este sábado que en realidad son 32 las iguanas involucradas en el caso.

Foto: Fiscalía de Ecuador.

Una especie protegida y un patrimonio mundial

La Fiscalía recordó que, según el Libro Rojo de los Reptiles de Ecuador, las iguanas marinas integran la fauna silvestre protegida del país.

El archipiélago de Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978. Por su altísima biodiversidad, es considerado un laboratorio natural que inspiró al naturalista británico Charles Darwin para desarrollar su teoría de la evolución y la selección natural de las especies.

Con información de EFE.