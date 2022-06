La guerra de Rusia-Ucrania podría durar años, advierte la OTAN

A poco de cumplirse 4 meses desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó la ofensiva contra Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que hay que estar preparados para que la guerra en Ucrania dure posiblemente "años".



En una entrevista con el diario alemán Bild, Stoltenberg también aseguró que de la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte -que se hará en Madrid- saldrá un documento que declarará a Rusia como "una amenaza".

La guerra entre Rusia y Ucrania puede ser el comienzo de la segunda Guerra Fría

El jefe de la OTAN dice que cree que la guerra "terminará en la mesa de negociaciones"

La dilatación en el tiempo del conflicto tendrá y tiene ya altos costos para Europa. Sin embargo, para Stoltenberg el precio a pagar sería aún mayor si no se le indica claramente a Rusia que no puede seguir el mismo camino que en Crimea en 2014.



Sobre los combates sobre el terreno, Stoltenberg admitió que la lucha por el Donbás es cada vez más "brutal", pero que los soldados ucranianos cuentan con la ayuda de "armas más modernas" con las que aumenta la posibilidad de recuperar terreno frente a Rusia.

El funcionario adelantó que, en la próxima cumbre de la alianza el 29 y 30 de junio en Madrid, se adoptará un nuevo documento estratégico en el que se declarará que Rusia "es una amenaza para nuestra seguridad, paz y estabilidad". China también figurará en esta nueva declaración estratégica, ya que su auge "es un reto para nuestros intereses, nuestros valores y nuestra seguridad," aseguró.

Preguntado también por una posible guerra nuclear, Stoltenberg señalo que desde la OTAN no se aumentó el nivel de alerta al respecto. Pese a ellos, subrayó que "Putin debe saber que una guerra nuclear no se puede ganar y que no debe estallar nunca".

Entretanto, Ucrania advirtió hoy de nuevo de la situación "bastante complicada" que se vive en el frente de Járkiv, al norte del país, en donde las tropas rusas intentan recuperar territorio . Pese a ello, aseguró que la situación "está controlada". Rusia, entretanto, afirmó haber matado a 50 oficiales ucranianos en un ataque con misiles en la región de Dnipro, en el este ucraniano.

Al mismo tiempo, el Kremlin denunció el bloqueo parcial por parte de Lituania del tránsito de mercancías hacia el enclave ruso de Kaliningrado, en el mar Báltico, un hecho que denunció como una violación del derecho internacional.