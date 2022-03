Guerra de Rusia y Ucrania: Zelensky da señales de compromiso, mientras el ejército ruso ataca Kiev

Rusia está intensificando su ataque sobre las principales ciudades ucranias: Mariúpol está completamente sitiada y las tropas rusas están cerca de Kiev, la capital, aunque el ejército aún no ha tomado ninguna de las ciudades importantes a 20 días del inicio de la invasión .

No obstante, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció un toque de queda desde la noche del martes hasta la mañana del jueves, tras nuevos bombardeos en la capital, que también destruyeron edificios residenciales. Las personas tienen prohibido circular por la capital sin permisos especiales y sólo está permitido salir al exterior para ir a un refugio . Klitschko dijo que es un "momento difícil y peligroso" para Kiev.

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Rusia puede intentar montar una "operación de falsa bandera" con armas químicas después de que Moscú hiciera "afirmaciones absurdas" sobre laboratorios de armas biológicas en Ucrania.

Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO | La OTAN cree que Moscú podría usar armas químicas para simular un ataque de Kiev



"Rusia ha utilizado antes agentes químicos para atacar y matar a opositores políticos", dijo en una conferencia de prensa en Bruselas. "Es extremadamente importante que Rusia entienda que es inaceptable que utilice armas químicas", aunque no dijo cómo respondería la OTAN en caso de que eso sucediera.

Tres líderes europeos -los primeros ministros de Polonia (Mateusz Morawiecki), República Checa (Petr Fiala) y Eslovenia (Janez Jansa)- viajaron a la capital ucraniana para respaldar al presidente Volodimir Zelenskiy. La Unión Europea se desmarcó de la visita.

No obstante, la próxima semana podría ser clave: la Casa Blanca confirmó un nuevo viaje de Joe Biden a Europa, en el contexto de la guerra. El objetivo sería reforzar el apoyo estadounidense a sus aliados de la OTAN, especialmente a los países del este.

Biden viaja a Bruselas para participar de una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo (24 y 25 de marzo), donde se reunirán los líderes de los países europeos. También asistirá a una cumbre extraordinaria de la OTAN, prevista para el próximo jueves.

Por otra parte, mañana Zelensky dará un discurso (en clave virtual) ante el Congreso de los EE.UU. La semana pasada los legisladores norteamericanos aprobaron un paquete de ayuda humanitaria y militar a Ucrania por u$s 13,6 mil millones.

Según el Pentágono, parte de esos fondos (unos u$s 3500 millones) serán utilizados para enviar armas a Ucrania y renovar el stock de equipos militares ya enviados. Es probable que el Pentágono envíe a Ucrania armas antiaéreas y antiblindaje, armas pequeñas y munición, equipo táctico, comidas y botiquines, le dijo el vocero del Departamento de Defensa, Chris Sherwood, a Bloomberg. Otros fondos se destinarían al despliegue de tropas estadounidenses y al apoyo en materia de inteligencia para el Mando Europeo de EE.UU.

Las negociaciones bilaterales entre Ucrania y Rusia siguen abiertas, dijo el negociador ucraniano Mykhailo Podolyak, asesor de la presidencia. No obstante, Vladimir Putin le advirtió al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que Ucrania "no está mostrando una actitud seria para encontrar soluciones mutuamente aceptables" en las conversaciones con Moscú sobre el fin de los combates.

Según el canciller ruso, Sergei Lavrov, las conversaciones buscan "garantizar el estatus militar neutral de Ucrania en el contexto de las garantías de seguridad (...) y de la desmilitarización de Ucrania". La delegación rusa también espera "poner fin a la política de nazificación" de Ucrania, dijo Lavrov, citado por Sputnik. La desmilitarización y ‘desnazificación' fueron los dos argumentos de Putin para lanzar la "operación militar especial", por lo que la postura rusa parece no haber cambiado tras 20 días de conflicto.

En cambio, el presidente Zelenskiy dio una señal de compromiso al admitir que la OTAN no ayudará a Ucrania y que su país no podrá entrar en la alianza militar, uno de los principales reclamos de seguridad de Rusia antes de la invasión. "Nos dimos cuenta de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos personas razonables", dijo Zelenskiy en una reunión con la Fuerza Expedicionaria Conjunta -que lidera el Reino Unido, y está integrada por Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Estonia, Letonia y Lituania.