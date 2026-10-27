Espert afirmó el procesamiento “se contradice a sí mismo”, ya que el juez tomó la decisión por un delito “cuya prueba el juzgado todavía espera”.

El ex diputado José Luis Espert apeló este martes el procesamiento en la causa que lo investiga por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, expresó el acusdo en una nota difundida a los medios.

La presentación fue realizada por sus abogados defensores ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, donde entregaron dos recursos de apelación contra el procesamiento dictado el pasado martes 27 de octubre por el juez federal Lino Mirabelli.

En el escrito presentado ante la Justicia, Espert solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión del magistrado, levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición para salir del país y dicte su sobreseimiento.

El exdiputado es investigado por haber recibido un pago de USD 200.000 en 2020, el cual estuvo ligado a Federico “Fred” Machado, el empresario que fue condenado en Estados Unidos y es investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico.

Según Espert, Mirabelli “tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue ‘lavarlos’”, pero “descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido”.

“No tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado. La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde EE. UU., su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad”, enfatizó.

La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento del exdiputado libertario. Damián Dopacio/NA

También apuntó que el procesamiento “se contradice a sí mismo”, ya que el juez tomó la decisión por un delito “cuya prueba el juzgado todavía espera”.

“Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo. Y describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico, sin sospecha aparente sobre su reputación. Pero yo debía saber -según el juez- que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo?”, manifestó.

Espert negó que haya habido un lavado de dinero ya que “no hubo nada escondido” y el dinero ni se devolvió a su dueño ni de “disfrazó” como propio.

“Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo. Y si lo hubiera lavado para mí, habría que creer que planifiqué una simulación al detalle y cometí al mismo tiempo el único descuido capaz de delatarme, que fue recibir el dinero desde la cuenta de un tercero distinto del contratante y sin exigir factura”, remarcó.

Por otro lado, mencionó que el juez le reprochó que “debía saber al recibir el dinero que Machado andaba en cosas ilícitas” en 2019, cuando “los organismos estatales que sí tenían los medios para saber o sospechar algo y que trataron con Machado, no advirtieron nada raro”.

Además, cuestionó que Mirabelli cerró el fallo con una “reflexión sobre el lavado” y “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”, hechos por los que nunca fue indagado. “Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”.

Con estas explicaciones, sus abogados pidieron la falta de mérito porque la imputación “no configura el delito de lavado de activos” y “la prueba necesaria para analizar el caso y que el propio juzgado espera no está en el expediente”.

Espert sostuvo también consideró “desproporcionados e injustos” el embargo y la prohibición para salir del país. “Mantengo todos mis cuestionamientos a la forma en que se está llevando esta investigación -en especial a la actuación del Fiscal”, agregó.

“Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones [...] Mientras tanto, seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio”, finalizó.