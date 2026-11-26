La normativa migratoria española establece un plazo límite para renovar los permisos de residencia.

España establece plazos obligatorios para renovar las autorizaciones de residencia de los extranjeros que viven legalmente en el país. Quienes dejan vencer su permiso tienen un margen adicional para presentar la solicitud, pero deben respetar un límite expresado por la normativa migratoria.

El Real Decreto 1155/2024 contempla un período de hasta tres meses posteriores al vencimiento para determinadas autorizaciones. No obstante, quienes superen ese plazo pueden perder la posibilidad de respaldarse en esta prórroga y enfrentar complicaciones para mantener regularizada su situación legal.

España puede impedir la residencia legal si los extranjeros no renuevan su autorización a tiempo

El Real Decreto 1155/2024, que aprueba el Reglamento de Extranjería, establece que los residentes de otros países deben renovar sus autorizaciones temporales antes de que pierdan vigencia. Para hacerlo, cuentan con un plazo de dos meses anteriores al vencimiento. Sin embargo, quienes no llegan a presentar la solicitud a tiempo disponen de otros tres meses posteriores para iniciar el trámite.

Esta posibilidad tiene un límite: si transcurren los tres meses posteriores al vencimiento sin que el extranjero haya solicitado la renovación, deja de estar amparado por la prórroga de vigencia que contempla el reglamento. En consecuencia, puede quedar en situación irregular y perder la posibilidad de acreditar que mantiene su residencia legal en España.

Por lo tanto, no renovar dentro de ese período puede comprometer la permanencia legal en España. La Ley Orgánica 4/2000 considera infracción grave permanecer en el país con una autorización vencida durante más de tres meses sin haber solicitado su renovación, una situación que puede dar lugar a un procedimiento sancionador e incluso a una expulsión si se cumplen los requisitos legales.

Qué pasa en cada situación si un extranjero deja vencer su residencia

España contempla multas y expulsiones para los extranjeros que incumplan determinadas obligaciones migratorias. Freepik

La normativa española distingue diferentes escenarios según el momento en que se presente la renovación. No es lo mismo dejar vencer el permiso y solicitar su extensión unos días después que permanecer más de tres meses sin iniciar el trámite.

1. Si renueva antes del vencimiento: cuando el extranjero presenta la solicitud durante los dos meses anteriores a la fecha de caducidad, la autorización anterior mantiene su vigencia hasta que se resuelva el procedimiento. No pierde su residencia legal por esperar la respuesta administrativa.

2. Si renueva dentro de los tres meses posteriores: la persona todavía puede presentar la solicitud y conservar la vigencia de su autorización anterior mientras se resuelve el expediente. Sin embargo, el retraso constituye una infracción leve según el artículo 52.b de la Ley Orgánica 4/2000 , que contempla expresamente la demora de hasta tres meses en la solicitud de renovación.

3. Si deja pasar más de tres meses sin solicitar la renovación: la situación cambia. El extranjero deja de contar con la prórroga de vigencia prevista para las solicitudes presentadas dentro del plazo adicional. Además, el artículo 53.1.a de la Ley de Extranjería considera infracción grave encontrarse en España con una autorización caducada durante más de tres meses , siempre que no se haya solicitado su renovación dentro del plazo reglamentario.

En este último escenario, la persona puede quedar en situación migratoria irregular y exponerse a un procedimiento administrativo .

Cuándo pueden expulsar a un extranjero que permanece en España sin residencia vigente

La Ley Orgánica 4/2000 también establece qué consecuencias pueden aplicarse a quienes se encuentran en situación irregular.

El artículo 57 dispone que, ante determinadas infracciones graves y muy graves, las autoridades pueden aplicar la expulsión del territorio español en lugar de una multa, siempre que se respete el principio de proporcionalidad y se tramite el expediente administrativo.

Entre las situaciones que pueden motivar una expulsión del territorio español se encuentran:

Permanecer en España en situación irregular: no contar con una autorización de residencia vigente o tenerla vencida durante más de tres meses sin haber solicitado su renovación dentro del plazo reglamentario. Trabajar sin autorización: desarrollar actividades laborales en España sin contar con el permiso de trabajo y sin una autorización de residencia válida. Presentar documentación falsa u ocultar información: incurrir en falsedad grave u ocultar datos relevantes ante las autoridades migratorias. Incumplir determinadas obligaciones de permanencia: desobedecer medidas impuestas por razones de seguridad pública, como la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades o de residir en un lugar determinado. Tener antecedentes por determinados delitos: haber sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya un delito en el país y esté castigada con una pena de prisión superior a un año, siempre que los antecedentes no hayan sido cancelados. Cometer infracciones muy graves: participar en actividades contrarias a la seguridad del Estado.

Además, el artículo 28.3 de la misma ley establece que la salida de España será obligatoria, entre otros supuestos, cuando se deniegue administrativamente una solicitud presentada para continuar permaneciendo en el territorio o cuando la persona no cuente con autorización para hacerlo.