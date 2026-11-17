La Unión Europea prepara un nuevo requisito obligatorio para viajar a España y otros destinos europeos. A partir de la puesta en marcha del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), los ciudadanos argentinos, colombianos, mexicanos y de otras nacionalidades deberán completar un trámite digital antes de viajar.

El trámite comenzaría a funcionar en 2027 y tendrá períodos transitorios y de gracia. Una vez finalizadas esas etapas, los viajeros alcanzados deberán contar con una autorización vigente para ingresar a los países que integran el sistema.

Quienes no cumplan con este requisito podrán tener denegado el ingreso en la frontera.

España exigirá un permiso obligatorio para ingresar desde 2027: quiénes deberán tramitarlo

El ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) es una autorización electrónica que la Unión Europea implementará para controlar los viajes de ciudadanos extranjeros que no necesitan visa para ingresar al espacio europeo.

A diferencia de un visado tradicional, no se trata de una visa, sino de un permiso previo de viaje que permitirá a las autoridades evaluar a los visitantes antes de su llegada . El sistema estará vinculado al pasaporte de cada solicitante.

La disposición alcanzará a los nacionales de 59 países y territorios exentos de visa que tengan previsto viajar por períodos cortos a cualquiera de los 30 destinos europeos adheridos. España forma parte de esa lista, junto con Francia, Alemania, Italia, Portugal y otros países.

Entre las nacionalidades alcanzadas se encuentran:

América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

América del Norte: Estados Unidos y Canadá.

Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

Asia: Japón, Corea del Sur, Singapur e Israel.

Otros países: Reino Unido, Ucrania, Serbia y Georgia.

La lista completa puede consultarse en el sitio oficial de la Unión Europea sobre quiénes deben solicitar el ETIAS.

Cuándo comenzará a ser obligatorio el ETIAS para argentinos y otros viajeros

El nuevo requisito indispensable para acceder a Europa que comenzaría a aplicarse en 2027 (foto: archivo)

Se estima que el sistema entraría en funcionamiento a lo largo del 2027. Sin embargo, la implementación no será inmediata para todos los turistas, ya que el reglamento contempla dos etapas posteriores.

La primera será un período transitorio de seis meses, durante el cual los viajeros podrán ingresar sin contar todavía con una autorización ETIAS, siempre que cumplan las demás condiciones de entrada.

Después comenzará un período de gracia de otros seis meses. Durante esta segunda etapa, quienes viajen por primera vez a los países adheridos después del período transitorio podrán ingresar sin el permiso, siempre que reúnan los demás requisitos; para los demás viajeros alcanzados, la autorización será necesaria.

Por este motivo, 2027 sería el año en que el requisito comenzaría a tener consecuencias concretas para los viajeros . La fecha exacta dependerá del día en que finalmente se active el sistema.

La Unión Europea todavía debe comunicar la fecha definitiva de inicio y aclara que actualmente no recibe solicitudes de autorización.

Qué pasa si un argentino viaja a España sin la autorización ETIAS

La falta de una autorización vigente podrá impedir que los viajeros alcanzados ingresen a los países que exigen este permiso una vez finalizados los períodos de transición y gracia.

La normativa europea establece que quienes necesiten ETIAS deberán contar con una autorización válida para cruzar las fronteras exteriores de los países adheridos.

Según las preguntas frecuentes oficiales del sistema, los viajeros que no tengan el permiso y no estén comprendidos en una excepción podrán ser rechazados en la frontera .

Qué documentos necesitan los argentinos para ingresar a España

Además de la futura autorización ETIAS, los ciudadanos argentinos que quieran viajar a España por turismo deberán presentar una serie de documentos obligatorios para ingresar al país.

Contar con el permiso electrónico no reemplazará los controles migratorios ni garantizará la entrada al territorio español.

Entre los principales requisitos se encuentran: