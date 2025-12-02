Es una famosa aerolínea low cost, presentó su quiebra y dejará de operar para siempre tras 40 años. Foto: Reuters

Una reconocida aerolínea estadounidense se declaró en quiebra, por lo que podría dejar de operar para siempre. Por tal motivo, hay incertidumbre acerca por lo que pueda pasar con los tickets ya vendidos a pasajeros.

Se trata de Spirit Airlines, la cual ofrece viajes que conectan ciudades de Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas. No obstante, en el año, es la segunda vez que informan acerca de una crisis.

Es una famosa aerolínea low cost, presentó su quiebra y dejará de operar para siempre tras 40 años. Foto: Reuters

Historia de Spirit Airlines: de la innovación low cost al colapso financiero

Spirit, con sede en Florida, se fundó en 1964 como una empresa de transporte terrestre de larga distancia. En la década de 1980, dio un giro radical al incursionar en el sector aéreo con paquetes turísticos bajo el nombre de Charter One Airlines.

Ya en 1992, adoptó su identidad actual como Spirit Airlines, posicionándose como pionera en el modelo low cost: vuelos económicos con precios ultrabajos y servicios básicos, ideal para presupuestos ajustados.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Esta es la segunda quiebra de la compañía en un lapso de 12 meses. La primera ocurrió en noviembre del año pasado, cuando se convirtió en la primera aerolínea importante de EE.UU. en solicitar protección bajo el Capítulo 11 desde 2011. Tras una reorganización enfocada en reducir deudas e incrementar capital, Spirit salió de ese proceso en marzo.

Pero, como admitió su director ejecutivo Dave Davis: “Desde que salimos de nuestra reorganización anterior, que se orientó exclusivamente a reducir deudas e incrementar el capital, se hizo evidente que queda mucho más trabajo por delante y que se necesitan más herramientas para colocar a Spirit en la mejor posición para el futuro”.

¿Por qué quiebra esta aerolínea low cost? Las razones tras el declive

El mercado de viajes aéreos cambió drásticamente, y las aerolíneas low cost como Spirit no han logrado adaptarse. Justamente, la misma empresa aseguró que esta industria se transformó y que los pasajeros buscan una experiencia más confortable.

Este es uno de los motivos por los que las aerolíneas low cost están enfrentando crisis. Otras de las razones son:

Pérdidas económicas millonarias : la compañía reportó una pérdida neta de $1.200 millones solo en el año pasado, agravada por una liquidez decreciente y un endeudamiento acumulado.

Estrategia fallida : intentó modificar su modelo eliminando precios excesivamente bajos, pero la transición no funcionó, alienando a su base de clientes sensibles al precio.

Factores externos: cancelación de una fusión con JetBlue Airways por $3.800 millones, bloqueada por reguladores, fallas en motores Pratt & Whitney que inmovilizaron parte de su flota de aviones Airbus y políticas del expresidente Donald Trump que restringieron el gasto en viajes, bajando los precios de pasajes y afectando la demanda.

Las consecuencias de la quiebra de Spirit

Para los pasajeros, la noticia es alarmante. Aunque las operaciones continúan con normalidad, miles de viajeros con boletos pendientes podrían enfrentar cancelaciones masivas si la reorganización falla. Actualmente, la compañía solo opera a través de Estados Unidos.

En cuanto a empleados, no se han detallado despidos inmediatos, pero la crisis podría afectar a miles de trabajadores en un momento en que el empleo en aviación ya es volátil.

A nivel global, esta quiebra complica el panorama de las aerolíneas low cost, un modelo que revolucionó los viajes accesibles, pero ahora enfrenta presiones por inflación, combustible caro y competencia de gigantes como Delta o United.