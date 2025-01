Una reconocida marca de ropa se anunció en quiebra y desaparecerá de los shoppings para siempre

La reconocida marca de ropa Espirit Holdings anunció la quiebra de dos de sus tiendas en Estados Unidos y planea modificar su modelo de negocio para centrarse en las licencias.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa, especializada en la venta de prendas, joyas, accesorios y calzado, la decisión de declararse en quiebra responde a problemas financieros.

Una reconocida marca de ropa se declaró en quiebra y desaparecerá de los shoppings para siempre

Qué sucursales de la marca de moda están cerrando en Estados Unidos

Las dos filiales que se declararon en quiebra en Estados Unidos son: Esprit US Distributions Limited (USDS) y Esprit US Retail Inc.

Debido a la falta de equilibrio financiero, Esprit solicitó la quiebra de ambas filiales en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

Aunque la empresa liquidó activos de las subsidiarias para saldar deudas, ya no tiene control operativo sobre ellas.

Así, la empresa matriz adoptará un modelo de "activos livianos". De este modo, optimizará sus operaciones.

Espirit Holdings se comprometió a mantener informados a sus inversionistas y clientes sobre cualquier novedad legal relacionada con la quiebra.

Asimismo, comunicará el nuevo enfoque de negocio que permitirá a la empresa superar la crítica situación económico-financiera actual.