El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean visitar otros países y también para quienes lo utilizan como identificación válida al momento de abordar vuelos nacionales bajo los estándares de la Real ID.

En ese marco, todos los viajeros deben conocer cuáles son los requisitos que debe cumplir este documento para poder viajar en avión dentro del país e internacionalmente sin inconvenientes.

Vuelos nacionales: el pasaporte que debe presentarse para poder volar

Si bien las licencias de conducir y las tarjetas de identificación Real ID se encuentran en el podio de las más utilizadas para viajar bajo los estándares de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el pasaporte también se encuentra en la lista de alternativas aceptadas.

Este documento puede presentarse en cualquiera de sus formatos, siempre que se encuentre vigente o con hasta dos años de caducidad. Aquellos pasaportes que excedan este límite no son considerados válidos para identificarse.

Quienes no presenten un pasaporte aceptable, enfrentarán inconvenientes aeroportuarios. Foto: Archivo.

Vuelos internacionales: el único pasaporte aceptado para viajar

Si bien el Departamento de Estado emite el pasaporte estadounidense en su versión tradicional de libreta y en su formato económico de tarjeta, al momento de viajar fuera del país tan sólo se acepta la libreta pasaporte.

La tarjeta se aceptará únicamente para viajes por tierra o por mar desde Canadá, México, Bermudas y algunos países del Caribe, pero se considerará completamente inválida en cualquier aeropuerto internacional.

Los pasaportes válidos que ya no pueden usarse para viajar de ninguna manera

Es esencial destacar que ningún pasaporte alguna vez denunciado como perdido o robado será aceptado en los aeropuertos para viajar, pues una vez que se realiza la denuncia el documento, quedará completamente invalidado sin importar su vigencia.