República Dominicana, Estados Unidos y México prohíben el ingreso a ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Estados Unidos, México y República Dominicana exigen que los viajeros presenten el pasaporte con la vigencia que cada país establece para autorizar el ingreso. Quienes posterguen la renovación pueden quedar impedidos de abordar el vuelo o cruzar la frontera.

El control se aplica tanto en el check-in de las aerolíneas como en los puestos migratorios. Cada nación fija su propio criterio de vigencia mínima, por lo que un mismo pasaporte puede ser válido para un destino y quedar rechazado en otro. Revisar la fecha de vencimiento antes de comprar los pasajes evita contratiempos.

¿Qué exige cada país en materia de vigencia del pasaporte?

Los requisitos no son iguales entre los tres destinos. Estados Unidos aplica la regla de los seis meses: el pasaporte debe mantener esa vigencia más allá de la estadía prevista, según la CBP.

México no exige por ley un plazo fijo, aunque algunas aerolíneas piden igualmente los seis meses como política propia. República Dominicana mantiene como norma general los seis meses, pero desde diciembre de 2025 rige una excepción vigente hasta fines de 2026 para ciertos países.

Vigencia exigida por país

Estados Unidos: mínimo seis meses más allá de la estadía prevista, con excepciones para determinadas nacionalidades.

México: sin plazo mínimo por ley; solo debe cubrir la duración de la estadía.

República Dominicana: seis meses en general, con excepción vigente hasta diciembre de 2026 para viajeros de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador .

Quienes posterguen la renovación pueden quedar impedidos de abordar el vuelo o cruzar la frontera.

¿Cómo afecta esto a los viajeros y qué deben hacer?

Un pasaporte que no cumple con el margen exigido puede derivar en el rechazo del embarque desde el aeropuerto de origen. También puede impedir el ingreso al llegar al destino, aunque el viajero tenga reservas confirmadas.