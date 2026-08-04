El pasaporte es, quizá, uno de los documentos de validez internacional más importante a la hora de viajar al exterior.

El pasaporte es uno de los documentos de validez internacional más importante a la hora de viajar al exterior . A excepción de los países participantes del Mercosur, que cuyos ciudadanos pueden viajar solo con el Documento Nacional de Identidad correspondiente, para casi todos los demás destinos se necesita un pasaporte válido.

Para que un pasaporte se considere válido debe cumplir con los requisitos que exige cada país . Estados Unidos, México y República Dominicana, establecen condiciones específicas que van más allá de que no se encuentre fuera de vigencia y que no esté gravemente deteriorado. Los extranjeros que no cumplan con estas condiciones no podrán ingresar al país.

Por qué Estados Unidos, México y República Dominicana prohíben el ingreso al país a las personas que posterguen la renovación del pasaporte

En Estados Unidos y República Dominicana se aplica la misma regla en relación a la vigencia del pasaporte: debe contar con al menos seis meses de vigencia al momento de realizar el viaje. En el caso de México , la vigencia solo debe abarcar de forma obligatoria el tiempo de estadía en el país, aunque se aclara que algunas aerolíneas pueden negar el viaje si no se cumple con dicha regla.

Para que un pasaporte se considere válido debe cumplir con los requisitos que exige cada país. Shutterstock

¿Qué exige cada país?

Para ingresar a Estados Unidos, además, se necesita tramitar una visa de turista o de negocios B1/B2, y demostrar solvencia económica suficiente para poder cubrir la estadía. En ocasiones, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrían exigir que se muestre el boleto de vuelta o salida del país.

En República Dominicana, se pide un pasaporte válido, el Formulario Electrónico (E-Ticket) de migración que se debe completar antes de abordar, y un boleto de regreso, además de la visa correspondiente. Los agentes de la Dirección General de Migración (DGM) podrían solicitar también pruebas de alojamiento y solvencia económica.

México, por su parte, exige un pasaporte que conserve la vigencia durante la estadía dentro del país, un boleto de regreso al país de origen o continuación del viaje, una visa mexicana y un comprobante de alojamiento. Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INAMI) pueden pedir también pruebas de solvencia económica y que se rellene la Forma Migratoria Múltiple (FMM) de forma digital al llegar al país.

Oficial: los errores que pueden impedir el ingreso al país

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Se recomienda consultar cuáles los requisitos oficiales del país de destino y corroborar que el pasaporte cumpla con todas las condiciones exigidas.