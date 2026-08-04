En Miami, Orlando, Nueva York y Houston se encuentran algunos de los aeropuertos internacionales más transitados de Estados Unidos que reciben millones de viajeros año tras año.

En ese contexto, una de las reglas que todos los interesados en volar hacia estos destinos deben verificar al momento de comenzar a planear el viaje es que su pasaporte cumpla con los estándares de vigencia y calidad que exigen las autoridades.

No contar con un ejemplar completamente en fecha podrá traer inconvenientes tanto con las aerolíneas como con las autoridades, por lo que revisar este dato con tiempo es esencial para renovar en caso de que sea necesario.

Volar a Miami, Orlando, Nueva York y Houston: requisitos de pasaporte que todos deben conocer

Estados Unidos exige como regla general que todos los viajeros presenten un documento completamente en fecha no sólo durante la totalidad de su estadía sino también seis meses adicionales a la fecha acordada de salida.

Esta regla sólo se exime para los nacionales de países que forman parte del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes tendrán que presentar pasaporte válido únicamente durante el tiempo del viaje.

Es importante considerar que contar con un documento en regla no sólo es esencial al momento de viajar. También se solicitará como parte de los requisitos de cumplimiento obligatorio para poder gestionar, por ejemplo, una visa americana.

Cumplir con los requisitos de pasaporte es esencial para viajar a Estados Unidos. Shutterstock

Información importante para ciudadanos estadounidenses que quieran viajar al exterior

Según lo indica el United States Code (Título 8, § 1185)-Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido ”

Cuál es la validez normal de un pasaporte americano

Pasaporte de mayores de 16: 10 años

Pasaporte de menores de 16: 5 años y no pueden renovarse, deben tramitarse nuevamente.

Otros puntos que todos los viajeros internacionales deben tener en cuenta

Antes de permitir cualquier traslado, las autoridades tendrán en cuenta aspectos como