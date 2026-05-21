Sancionarán a todos los estudiantes que realicen esto.

El Congreso de Perú avanzó con un proyecto que busca castigar con penas de hasta seis años de prisión a quienes compren, vendan o comercialicen tesis universitarias fraudulentas, conocidas popularmente como “tesis bamba”.

La medida apunta a frenar una práctica cada vez más denunciada dentro del sistema educativo y académico del país.

La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano y ahora deberá ser debatida en el Pleno para definir si finalmente se incorpora al Código Penal.

Según el texto aprobado, tanto quienes vendan trabajos académicos falsos como quienes los compren para obtener títulos universitarios podrán enfrentar sanciones penales.

Qué dice la nueva ley sobre las tesis universitarias falsas

El dictamen establece que será considerado delito adquirir, comprar o vender investigaciones o producciones científicas para atribuirse una autoría que no corresponde.

La propuesta contempla penas de entre tres y seis años de prisión, además de multas económicas para quienes participen de estas maniobras irregulares.

Desde el Congreso peruano sostuvieron que el objetivo es proteger la integridad académica y evitar que continúe creciendo el mercado ilegal de trabajos universitarios hechos por terceros.

Penalizarán a todos los estudiantes que compren o comercialicen tesis fraudulentas.

Por qué buscan endurecer las penas

Las autoridades señalaron que en los últimos años aumentaron las denuncias vinculadas a la venta de tesis, monografías y trabajos académicos elaborados por empresas o particulares que luego son presentados como propios por estudiantes universitarios.

Incluso, algunas investigaciones detectaron negocios dedicados exclusivamente a ofrecer tesis completas, asesorías fraudulentas y documentos preparados para obtener títulos profesionales de manera irregular.

Según detalló el proyecto, esta práctica afecta la calidad educativa y pone en riesgo la credibilidad de los títulos universitarios emitidos en el país.

Qué puede pasar ahora con el proyecto

Aunque la Comisión de Justicia ya dio luz verde a la iniciativa, la norma todavía no entró en vigencia. El siguiente paso será el debate en el Pleno del Congreso peruano, donde los legisladores deberán votar si aprueban definitivamente la incorporación de estas sanciones al Código Penal.

De avanzar, Perú endurecerá significativamente las penas contra el fraude académico y buscará combatir uno de los problemas más cuestionados dentro del ámbito universitario.