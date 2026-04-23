El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva jornada de alivios financieros que beneficiará a miles de estudiantes y egresados en Colombia, con el objetivo de reducir la presión económica en la etapa de pago de sus créditos educativos. Según información compartida por Portafolio, la medida se financiará con un respaldo de $100.000 millones aportados por el Gobierno y permitirá cubrir los intereses de aproximadamente 170.000 usuarios durante tres meses. Durante los meses de abril, mayo y junio de 2026, los beneficiarios tendrán una tasa de interés equivalente a IPC + 0%, lo que en la práctica significa una reducción temporal en el valor de sus cuotas. Este beneficio está dirigido principalmente a quienes se encuentran en etapa de amortización, es decir, cuando deben pagar tanto capital como intereses, una fase en la que suelen concentrarse mayores dificultades de pago. A partir de julio de 2026, los créditos volverán a las condiciones originales pactadas, con tasas que oscilan entre IPC + 7% y IPC + 12%, según cada caso. El alivio responde a la necesidad de contener el aumento de la mora y acompañar a los usuarios que han visto afectada su capacidad de pago en los últimos años. Desde la entidad señalaron que esta intervención busca ofrecer un respiro inmediato frente a los incrementos en los costos financieros, especialmente tras cambios recientes en los subsidios que impactaron las cuotas de muchos beneficiarios. Además, el respaldo presupuestal evidencia una acción directa del Gobierno para sostener la estabilidad de la cartera y evitar un deterioro mayor en los niveles de pago. La medida alcanzará a cerca de 170.000 estudiantes y egresados, reduciendo temporalmente la carga financiera en un momento clave del ciclo del crédito. Este tipo de jornadas de alivio se han convertido en una herramienta recurrente del Icetex para enfrentar períodos de dificultad económica, dentro de una estrategia más amplia de acompañamiento a los usuarios. Sin embargo, el retorno a las tasas habituales a partir de julio implica que el desafío del costo del crédito educativo continuará en el mediano plazo. El Icetex ha beneficiado a millones de personas en Colombia, consolidándose como un instrumento central para el acceso a la educación superior. No obstante, la entidad reconoce que una parte importante de sus usuarios enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones, lo que ha impulsado la implementación de medidas temporales como este alivio financiero.