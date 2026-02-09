Las universidades privadas de la Argentina ya definieron los nuevos valores de sus aranceles para el ciclo lectivo 2026. Con los últimos ajustes, cursar una carrera tradicional en las casas de estudio más prestigiosas del país ya cuesta más de $ 1.600.000 por mes. Si los valores actuales se comparan con los de principios del año anterior, los aumentos van desde alrededor del 10% hasta más del 35%, según la universidad y la carrera elegida. Este porcentaje refleja una baja con respecto a los incrementos aplicados entre 2024-2025, que en varios casos oscilaron entre el 100% y el 200% debido al contexto inflacionario. Así, si bien los aranceles continúan en alza, las actualizaciones resultaron menos abruptas que las registradas en el período anterior. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) fue una de las casa de estudios que aumentó sus aranceles en mayor medida. A pesar de que las cuotas no son fijas ya que dependen de la cantidad de créditos que haga cada alumno -rondan los 24 por cuatrimestre y tienen un valor de aproximadamente $ 55.000- el precio correspondiente al primer mes de 2026 para la carrera de Ingeniería se ubica en $ 1.621.752 por mes. A estas cifras se suman los costos de ingreso para las instancias de marzo y abril de 2026, con una matrícula de $ 973.053 y un proceso de admisión del mismo valor mensual, lo que eleva aún más el costo total de estudiar en la institución. En julio del año pasado, la cuota de ingeniería rondaba los $ 1.400.000, por lo que el valor actual implica un aumento cercano al 21% en estos meses. En la Universidad de San Andrés (UdeSA) los aranceles se ajustan mensualmente en función del índice de la inflación, a diferencia de otras instituciones que aplican ajustes más espaciados. Para enero de 2026, la cuota mensual para todas las carreras alcanzó los $ 1.754.800, lo que permite estimar que un año atrás rondaba los $ 1,33 millones. Se trata de un incremento cercano al 31,5% interanual, en línea con la evolución del IPC. La Universidad del CEMA (UCEMA), por su lado, también se posiciona entre las más caras del sistema privado. En 2026, el arancel mensual es de $ 1.300.000 para todas las carreras de grado, sin distinción entre áreas. En tanto, el valor para estudiar una de las carreras más elegidas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), como lo es la Licenciatura en Economía, ronda los $ 1,5 millones. A este monto se suman un derecho de inscripción de $ 10.000 y una reserva de vacante, por única vez, equivalente a media cuota al momento de la admisión. Si se compara con octubre de 2024, cuando esta carrera se acercaba a los $ 1,2 millones mensuales, el incremento acumulado supera el 28 por ciento. En la Universidad Católica Argentina (UCA), la licenciatura en Comunicación Publicitaria e Institucional muestra una fuerte actualización de aranceles. La cuota de enero de 2026 se ubicó en $ 751.000, mientras que hace un año atrás era de $ 558.737, lo que representa un incremento interanual cercano al 34 por ciento. El mismo ajuste se observó para la licenciatura en Comunicación periodística. Se trata de una de las carreras del área de comunicación con mayor demanda y costos más elevados dentro de la institución. En el caso de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el arancel mensual de la carrera de Relaciones Públicas y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (para el turno tarde) trepó de $ 367.117 en abril de 2025 a $ 392.643 en enero de este año, un incremento de casi 7% en ese período. Cabe señalar que la institución opera con un sistema de aranceles por materia, lo que hace que el costo mensual varíe según la carga académica del alumno. Sin embargo, al cursar un plan completo, el gasto total termina alineándose con el de otras universidades privadas de primer nivel. Para la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Belgrano (UB), el aumento fue del 35% interanual, ya que en enero de 2025 la cuota fue de $ 451.800, mientras que los valores para este año parten de los $ 610.000.