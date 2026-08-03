Oficial | Estos colombianos podrán obtener el pasaporte gratis en 2026 si cumplen estos requisitos

Colpensiones | Los empleados entre 55 y 60 años deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre

Obtener el pasaporte en Colombia sin pagar será posible durante 2026 para quienes cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente. El beneficio no está limitado únicamente a las personas con discapacidad, sino que también alcanza a otros sectores priorizados definidos por la Cancillería.

Para acceder a la exención, los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos y presentar la documentación correspondiente, ya que cada caso será analizado de manera individual por la entidad.

¿Quiénes pueden obtener el pasaporte gratis en Colombia en 2026?

Uno de los principales criterios para acceder al beneficio es pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén, información que la Cancillería utiliza para identificar a la población priorizada.

Además, la gratuidad del pasaporte puede aplicarse a los siguientes grupos:

Personas con discapacidad debidamente certificada.

Colombianos en condición de vulnerabilidad.

Ciudadanos repatriados.

Adultos mayores de 62 años.

Jóvenes menores de 25 años que cursen estudios en el exterior.

Trabajadores con contratos internacionales.

Personas que necesiten viajar para recibir tratamiento médico especializado.

Ciudadanos que deban desplazarse por una enfermedad grave de un familiar en el extranjero.

Niños en condición de adoptabilidad bajo protección del ICBF.

Delegaciones deportivas, culturales o científicas que representen a Colombia en eventos internacionales.

¿Qué documentos exige la Cancillería para acceder a la exención?

La entidad aclaró que el beneficio no se concede de forma automática. Cada solicitud es revisada por funcionarios encargados de verificar que la documentación esté vigente y cumpla con las exigencias legales.

Oficial | Estos colombianos podrán obtener el pasaporte gratis en 2026 si cumplen estos requisitos Imagen creada con IA - ChatGPT

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Cédula de ciudadanía.

Certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud, cuando corresponda.

Soportes que acrediten la condición especial del solicitante.

Documentos relacionados con estudios o trabajo en el exterior.

En los casos de estudios o contratos laborales fuera del país, la documentación deberá presentarse traducida al español y contar con apostilla o legalización consular, según corresponda.

¿Un acompañante también puede acceder al beneficio?

La regulación contempla que, en determinados casos, la exención del pago del pasaporte pueda extenderse a un acompañante mayor de edad.

Para ello, será necesario demostrar el vínculo mediante alguno de los siguientes documentos:

Registro civil.

Certificado de matrimonio.

Documentación que acredite una unión marital de hecho.

Prueba del parentesco en primer grado.

¿Dónde realizar el trámite del pasaporte en Bogotá?

Los ciudadanos interesados pueden acercarse directamente a las sedes Norte y Centro de la Cancillería en Bogotá, donde se realiza la validación de los documentos y el análisis de cada solicitud.

La atención se presta de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., sin necesidad de solicitar una cita previa.

¿Qué normas regulan la expedición gratuita del pasaporte?

Las exenciones previstas para determinados grupos de la población están respaldadas por diversas normas, entre ellas:

Ley 1212 de 2008.

Decreto 3455 de 2008.

Ley 2136 de 2021.

Resolución 6888 de 2021.

Según explicó la Cancillería, el objetivo de estas medidas es facilitar el acceso al pasaporte a ciudadanos que necesiten viajar por motivos de salud, educación, trabajo, reunificación familiar u otras circunstancias especiales previstas en la legislación colombiana.