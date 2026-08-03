España, Italia y Estados Unidos exigen que todos los viajeros presenten el pasaporte con una vigencia mínima determinada para autorizar el ingreso. Quienes hayan postergado la renovación del documento podrían quedar sin poder abordar el vuelo o ingresar al territorio. La restricción alcanza tanto a turistas como a residentes con viajes programados.

El Departamento de Estado de EE.UU. y las autoridades migratorias de España e Italia, integrantes del espacio Schengen, remarcaron que estos requisitos ya estaban vigentes, pero se controlan con mayor rigurosidad en aeropuertos y fronteras.

¿Qué exige cada país para autorizar el ingreso?

Estados Unidos solicita a la mayoría de los visitantes extranjeros un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la estadía prevista en el país. España e Italia , en cambio, piden una vigencia mínima de tres meses después de la fecha de salida del espacio Schengen.

Además, el documento debe haber sido emitido dentro de los últimos diez años para ingresar a España o Italia. Estados Unidos exime del requisito de seis meses a los ciudadanos de los países incluidos en el llamado “Club de los seis meses”.

Requisitos de vigencia por país:

Estados Unidos: pasaporte vigente al menos 6 meses después de la estadía prevista (con excepciones según nacionalidad)

España: vigencia mínima de 3 meses tras la salida del espacio Schengen, emitido en los últimos 10 años

Italia: mismas condiciones que España, por integrar el espacio Schengen

España, Italia y Estados Unidos exigen que todos los viajeros presenten el pasaporte con una vigencia mínima determinada para autorizar el ingreso. ChatGPT

¿Cómo afecta esto a los viajeros y qué deben hacer?

Quienes no cumplan con estos plazos pueden ser rechazados por la aerolínea antes de abordar o por las autoridades migratorias al llegar. Esto implica la pérdida del vuelo, gastos adicionales y la necesidad de reprogramar el viaje completo.