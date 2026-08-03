México, Estados Unidos y Perú mantienen requisitos estrictos para el ingreso de visitantes que todos los interesados en conocer estos destinos deben tener en cuenta para ahorrar cualquier contratiempo en el viaje.

En ese marco, renovar el pasaporte a tiempo en caso de que haga falta es uno de los pasos esenciales, dado que cada destino tiene exigencias diferentes sobre la validez con la que debe contar la identificación internacional.

Cuando se presente un documento que no cumpla con los estándares, no podrá efectuarse el viaje.

México bloqueará el ingreso a todos los ciudadanos que haya postergado el trámite de renovación de su pasaporte

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Contar con un pasaporte completamente en vigencia es esencial para viajar sin inconvenientes. Shutterstock

Estados Unidos bloqueará el ingreso de quienes postergaron la renovación de su pasaporte

Estados Unidos fija como requisito general a todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante el total de la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo para ciudadanos de las naciones que forman parte del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable es fundamental no sólo para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA.

Perú bloqueará el ingreso a quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte

En este caso, la Superintendencia Nacional de Migraciones detalla que todos los visitantes deben contar con un pasaporte cuya vigencia tenga al menos 6 meses de validez. “Si tu pasaporte no cumple con este requisito, no podrás ingresar al país”, se afirma.

En el caso de los ciudadanos de la Comunidad Andina y Mercosur, tienen permitido el ingreso presentando únicamente su cédula de identidad.

Otros aspectos clave que en general revisarán todas las autoridades

Antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como