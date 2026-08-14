El Gobierno de Colombia comunicó sus métodos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que incluyen visitas a domicilio para validar la existencia y situación de los receptores de beneficios estatales.

Esta es una medida que forma parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos.

La normativa se incorpora a una mayor demanda en los controles de los programas sociales operados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y entidades pensionales del Estado, dentro de un contexto de expansión del sistema de protección social.

En los últimos años, se detectaron deficiencias en las bases de datos y los registros oficiales que derivaron en pagos duplicados, transferencias a beneficiarios fallecidos y asignaciones a personas que ya no cumplían con los criterios establecidos.

Estas irregularidades generaron cuestionamientos y desconfianza entre distintos sectores de la ciudadanía, además de impulsar una mayor demanda de controles sobre el destino de los fondos públicos.

Es oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia. Anna Bizon

¿Cómo se lleva a cabo el operativo casa por casa?

El operativo contempla visitas presenciales a los domicilios de los beneficiarios para comprobar que la información registrada por el Estado coincida con la situación real de cada persona.

En paralelo, se realizan cruces de datos entre distintas entidades públicas para detectar inconsistencias y posibles irregularidades, especialmente en programas sociales y pensiones donde pueden existir dificultades de identificación o actualización de los registros.

Los equipos técnicos y administrativos recorren sectores urbanos y rurales y verifican la existencia de los titulares de las prestaciones, además de revisar la documentación y otros datos relevantes.

Este procedimiento complementa los mecanismos habituales de auditoría y validación documental, ya que permite contrastar la información de las bases de datos con la realidad. El objetivo es detectar pagos indebidos, registros desactualizados o beneficiarios que ya no cumplen con los requisitos establecidos.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo de verificación?

El operativo abarca, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los programas sociales?

Cuando los equipos de verificación detectan pagos que no deberían haberse realizado, por ejemplo, a personas fallecidas o beneficiarios que ya no cumplen con los requisitos, las entidades responsables pueden suspender la prestación mientras se aclara la situación y actualizar los registros correspondientes.

Además, se realizan auditorías internas y externas para analizar los casos más complejos y determinar si corresponde solicitar la devolución de fondos cuando existe un fraude comprobado.

¿Qué instrumentos emplea el Gobierno de Colombia para prevenir errores administrativos?

El Gobierno combina el operativo de verificación casa por casa con la modernización e integración de las bases de datos públicas. También trabaja en mejorar los sistemas de identificación de beneficiarios mediante la interoperabilidad entre distintas entidades del Estado, lo que permite cruzar información, detectar inconsistencias y reducir el riesgo de pagos indebidos.

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas contribuyen a la reducción de errores administrativos, los cuales podrían conducir a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también persigue el fortalecimiento de los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.

Medidas del Gobierno de Colombia para transparencia en recursos públicos

El Gobierno también implementará capacitaciones a los funcionarios encargados de la verificación para mejorar la identificación de beneficiarios y asegurar la correcta aplicación de los criterios.

Adicionalmente, se plantean alianzas con organizaciones comunitarias para facilitar el proceso de verificación en áreas rurales, incrementando la confianza de la ciudadanía en los beneficios estatales.