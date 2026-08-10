Muchas personas deciden emigrar para buscar una nueva vida fuera del país y Australia es uno de los países en el que más argentinos viven y trabajan.

Un ejemplo es Dylan Juárez, un joven argentino que se desempeña en el rubro de la construcción y que reveló cómo es un día de trabajo y cuánto dinero recibe.

Un argentino reveló cuánto gana en Australia

A través de un video que publicó en su perfil de TikTok, Dylan Juárez contó que cobra 40 dólares por hora por realizar tareas de limpieza de techos en Australia.

Tras cumplir una jornada laboral de ocho horas, el joven argentino aseguró que puede alcanzar un ingreso de 320 dólares por día.

El joven argentino contó cuánto gana en Australia por limpiar un techo. Captura TikTok

En la publicación, titulada “Te muestro lo que gano en un día de trabajo en Australia”, el joven argentino contó cuánto puede generar con una jornada en el rubro de la construcción.

“Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares”, explicó Dylan Juárez en el video. Según detalló, recibe 40 dólares por hora por realizar tareas de limpieza en un techo.

Además, remarcó que el monto corresponde a una jornada completa de trabajo y señaló las condiciones en las que desarrolla la actividad: “Es después de ocho horas y de haber estado todo el día bajo el rayo del sol”.

De esta manera, el joven mostró cómo es su rutina laboral en Australia, cuánto cobra por hora y cuál es el ingreso que puede alcanzar luego de cumplir las ocho horas de trabajo.

Qué se necesita para trabajar en Australia siendo argentino

Los argentinos que quieran vivir, trabajar y viajar legalmente por Australia pueden acceder al programa Working Holiday Visa (WHV) -subclass 462-, que permite permanecer en el país durante 12 meses, realizando trabajos temporales para financiar su estadía.

Se trata de una visa temporal destinada a jóvenes que buscan combinar turismo, experiencia laboral y estudios durante su permanencia en territorio australiano.

Para acceder al programa, los solicitantes deben cumplir una serie de condiciones vinculadas con la edad, la documentación, los recursos económicos y los requisitos de salud y carácter establecidos por las autoridades australianas.

Los principales requisitos para argentinos

Tener entre 18 y 30 años , inclusive, al momento de presentar la solicitud.

Contar con un pasaporte argentino válido durante el proceso de solicitud y el viaje.

Disponer de fondos suficientes , con una referencia mínima de AUD 5.000 , para demostrar que pueden afrontar los gastos iniciales de la estadía.

Contar con fondos adicionales para adquirir un pasaje de salida de Australia , o directamente disponer de un pasaje de regreso.

Cumplir con los requisitos de salud y carácter exigidos por Australia. Según las circunstancias personales, pueden solicitarse exámenes médicos, radiografías u otra documentación.

Presentar certificados de antecedentes penales u otros documentos relacionados con el historial de residencia y viajes cuando las autoridades los requieran.

Cumplir con los requisitos educativos y de idioma inglés establecidos para la subclase 462.

No haber ingresado anteriormente a Australia con determinadas visas de Work and Holiday, salvo que se cumplan las condiciones específicas para obtener una segunda o tercera visa.

Tener la intención de viajar a Australia principalmente por vacaciones , aunque la visa permite trabajar durante la estadía para financiar el viaje.

Cumplir con las condiciones específicas de la visa respecto del trabajo, los estudios y la permanencia en el país.

Uno de los aspectos más importantes es que cumplir con los requisitos no significa automáticamente que la visa será aprobada. La solicitud debe ser evaluada por el Departamento de Home Affairs de Australia y puede requerir documentación adicional.