Son muchos los argentinos que emigran en busca de nuevas oportunidades fuera del país, siendo Australia uno de los destinos más elegidos por sus altos salarios.

Tal es el caso de Cami Maggi, una joven argentina que documenta su vida en el país a través de redes sociales. En un video publicado en TikTok, contó que l e bastó un mes trabajando con su pareja para comprar un lugar donde vivir .

Cuánto se gana trabajando en Australia

Cami contó que entre ambos ganan un aproximado de 20.000 dólares australianos por mes, que en moneda americana es equivalente a unos u$s 14.000.

“Corre el rumor de que Australia es un país extremadamente caro y que con eso no te da ni para comer, pero nada más alejado de la realidad”, comenzó explicando la joven.

“Aun siendo un país en el que cobras 4 o 10 veces más que en España o Argentina, los precios de las cosas no suelen ser ni una cuarta parte más cara que en cualquiera de estos países”, sumó respecto a la relación de salarios y precios.

Cómo se compraron una casa con dos sueldos

“Con un mes de trabajo nos hemos podido comprar una casa. No es una casa tradicional, es una casa sobre ruedas, pero tiene todo lo que necesitamos. También, te da para recorrer prácticamente todo el país y hacer actividades como altar de un avión, bucear con tiburones o simplemente disfrutar de los increíbles atardeceres que te ofrece Australia”, suma Cami.

@argentinosenaustralia Lo primero que queremos es aclarar que no hacemos este video para presumir de lo que ganamos ni muchísimo menos! 🤫💸 Simplemente mostrar que hay posibilidades de hacer tu vida fuera de tu país y progresar tanto económica como personalmente! 💛 Además demostrar que aunque es un país que obviamente es mas caro que la mayoría, no lo es para nada comparado con tu salario! 💵💰 No solo eso si no que en aspectos como la tecnología, vehículos y ropa suele ser siempre MÁS BARATA en Australia! 🧐 Les dejamos el desglose de precios: - Van (20.000$ AUD) - ⁠iPhone 16 (1.400$ AUD) - ⁠IPad Pro (1.700$ AUD) - ⁠GoPro (600$ AUD) - ⁠Mavic Mini 3 (900$ AUD) - ⁠Mac (2.500$ AUD) - ⁠AirPods Pro (400$ AUD) - ⁠Sudadera/buzo White Wave (45€) Para venir y hacer estos trabajos lo que recomendamos es venir con la Work & Holidays Visa! ✈️ La temporada de algodón empieza en Abril por lo que les recomendamos empezar a aplicar en Enero! 🧑🏽‍🌾👩🏽‍🌾 Insta: ccamimaggi #australia #farmaustralia #emigraralextranjero #argentinosenaustralia #argentinosporelmundo #parati #foryou #fypシ゚ #fypシ゚viral #foryoupage #fy #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #vanlife ♬ sonido original - Argentinos en Australia

Para ponerlo en temas de compras “más materialistas”, la argentina explicó que “podrías comprarte el último IPhone, un IPad pro, la última GoPro, un dron, la última MacBook o unos Airpods Pro”.

¿Qué necesita para ir a trabajar a Australia siendo argentino?

La forma más común de vivir y trabajar en Australia es mediante la Visa Working Holiday. La misma permite quedarse en el país por 12 meses, trabajar y viajar.

Paralos argentinos, corresponde la Working Holiday Visa Subclass 417, destinada a jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas para participar del programa.

Los requisitos son los siguientes: