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Son muchos los argentinos que emigran en busca de nuevas oportunidades fuera del país, siendo Australia uno de los destinos más elegidos por sus altos salarios.
Tal es el caso de Cami Maggi, una joven argentina que documenta su vida en el país a través de redes sociales. En un video publicado en TikTok, contó que le bastó un mes trabajando con su pareja para comprar un lugar donde vivir.
Cuánto se gana trabajando en Australia
Cami contó que entre ambos ganan un aproximado de 20.000 dólares australianos por mes, que en moneda americana es equivalente a unos u$s 14.000.
“Corre el rumor de que Australia es un país extremadamente caro y que con eso no te da ni para comer, pero nada más alejado de la realidad”, comenzó explicando la joven.
“Aun siendo un país en el que cobras 4 o 10 veces más que en España o Argentina, los precios de las cosas no suelen ser ni una cuarta parte más cara que en cualquiera de estos países”, sumó respecto a la relación de salarios y precios.
Cómo se compraron una casa con dos sueldos
“Con un mes de trabajo nos hemos podido comprar una casa. No es una casa tradicional, es una casa sobre ruedas, pero tiene todo lo que necesitamos. También, te da para recorrer prácticamente todo el país y hacer actividades como altar de un avión, bucear con tiburones o simplemente disfrutar de los increíbles atardeceres que te ofrece Australia”, suma Cami.
Para ponerlo en temas de compras “más materialistas”, la argentina explicó que “podrías comprarte el último IPhone, un IPad pro, la última GoPro, un dron, la última MacBook o unos Airpods Pro”.
¿Qué necesita para ir a trabajar a Australia siendo argentino?
La forma más común de vivir y trabajar en Australia es mediante la Visa Working Holiday. La misma permite quedarse en el país por 12 meses, trabajar y viajar.
Paralos argentinos, corresponde la Working Holiday Visa Subclass 417, destinada a jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas para participar del programa.
Los requisitos son los siguientes:
- Tener entre 18 y 30 años al momento de solicitar el permiso.
- Contar con pasaporte argentino vigente.
- Demostrar fondos por al menos AUD 5.000 (aprox u$s 3.500) para afrontar los primeros gastos.
- Tener un pasaje de regreso o dinero suficiente para comprarlo.
- Contar con seguro médico internacional o asistencia al viajero válido durante la estadía.
- No haber participado previamente del programa, salvo las condiciones previstas para renovaciones.
- Presentar certificado médico y antecedentes penales.