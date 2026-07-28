El proyecto de construcción del túnel submarino más extenso a nivel mundial promete impulsar la integración económica, el comercio nacional y el turismo.

China mantiene en planificación uno de los proyectos de infraestructura más relevantes a nivel mundial : el Bohai Strait Tunnel Project, un túnel submarino que unirá las penínsulas de Liaodong y Shandong. Este proyecto podría transformar el sistema de transporte del país, acortando un recorrido que actualmente demanda varias horas a solo 40 minutos.

El plan contempla una red ferroviaria subterránea que abarcará más de 120 kilómetros, de los cuales alrededor de 90 estarán situados bajo el agua. En caso de realizarse, se convertiría en el túnel submarino más largo del mundo, superando incluso al Eurotúnel que conecta Francia y el Reino Unido.

Este proyecto se inscribe en la estrategia nacional de China para modernizar su infraestructura de transporte y optimizar la conectividad entre regiones clave del país.

El plan innovador que transformará el transporte en Asia

El Bohai Strait Tunnel busca mejorar la conexión entre el noreste y el este de China, una región caracterizada por su gran actividad económica y portuaria. En la actualidad, el trayecto entre las urbes de Dalian y Yantai puede exceder las seis horas por tierra o ferry, no obstante, con el nuevo túnel, este intervalo se vería drásticamente reducido a menos de una hora.

El avance del Bohai Strait Tunnel tiene como propósito fundamental optimizar el transporte de mercancías, potenciar el turismo y fortalecer la integración económica entre dos zonas estratégicas para el comercio marítimo y terrestre del país asiático.

China impulsa el Bohai Strait Tunnel, un túnel submarino que transformará el transporte nacional. (foto: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) / Baidu Baike.).

Así es el túnel submarino más largo del mundo: datos clave

El proyecto contempla una longitud total de 123 kilómetros, con un costo estimado que supera los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares estadounidenses.

Una vez operativo, el túnel permitirá el paso de trenes capaces de alcanzar velocidades de 250 kilómetros por hora, conectando directamente las líneas ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China.

El diseño prevé tres secciones principales: dos túneles paralelos para trenes de alta velocidad y un tercer conducto central destinado a mantenimiento y seguridad.

China impulsa el túnel submarino más largo del mundo en el estrecho de Bohai (foto: Montaje EC).

Un desafío de ingeniería que redefine límites

El Bohai Strait Tunnel Project representa un reto técnico considerable. Su construcción requiere la perforación bajo el lecho marino, atravesando zonas con actividad sísmica y condiciones geológicas complejas. Los ingenieros tendrán que implementar sofisticados sistemas de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad durante el trayecto.

A pesar de los riesgos involucrados, las autoridades chinas consideran que el proyecto constituye una inversión estratégica. Se prevé que, una vez operativo, pueda generar ingresos anuales que superen los 20.000 millones de yuanes, permitiendo la recuperación de la inversión en aproximadamente diez años.

Panorama actual y tendencias a futuro

Aunque el proyecto ha estado en fase de planificación y estudios de factibilidad durante varios años, el gobierno chino continúa impulsando su desarrollo como parte de su plan de modernización del transporte nacional.