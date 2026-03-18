Desde su asunción, el papa León XIV dejó en claro que su pontificado estaría marcado por la continuidad del estilo pastoral de Francisco. Ahora, León XIV anunció que se despedirá del Vaticano para emprender una peregrinación internacional de 10 días por África. El viaje apostólico se desarrollará entre el 13 y el 23 de abril e incluirá visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en una gira que busca profundizar la presencia del Vaticano en el continente africano. El programa oficial del viaje fue publicado por la Santa Sede y anticipa una gira intensa y cargada de actividades. En total, serán diez días, cuatro países, once ciudades y alrededor de 25 intervenciones públicas, entre discursos, homilías, saludos y encuentros institucionales, además de vuelos internos casi diarios. Desde el Vaticano destacaron que se trata de un viaje “rico, intenso y fascinante”, que pondrá a León XIV en contacto directo con realidades sociales, religiosas y culturales muy diversas. El propio Papa ya había adelantado su intención de viajar a África “comenzando por Argelia, tierra de San Agustín”, una referencia clave para su identidad como agustino. Esta peregrinación será la tercera gira internacional de León XIV desde el inicio de su pontificado, luego de sus viajes a Turquía, el Líbano y el Principado de Mónaco, y marcará uno de los hitos más relevantes de su agenda pastoral en 2026. La primera etapa del viaje será en Argelia, donde el Papa visitará Argel y Annaba. En la capital argelina mantendrá encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, además de realizar una visita simbólica a la Gran Mezquita de Argel, uno de los templos islámicos más grandes del mundo. También se reunirá con la comunidad católica local en la Basílica de Nuestra Señora de África. En Annaba, León XIV recorrerá sitios vinculados a San Agustín, celebrará una misa en la basílica dedicada al santo y mantendrá encuentros con comunidades religiosas y sociales, siguiendo una tradición impulsada por Francisco de priorizar el contacto con las órdenes y congregaciones locales. Luego, el Pontífice viajará a Camerún, donde visitará Yaundé, Bamenda y Duala. Allí mantendrá reuniones con el presidente del país, autoridades civiles y eclesiásticas, y participará de un “Encuentro por la Paz” con la comunidad local. También celebrará misas multitudinarias y visitará un orfanato y un hospital católico, reforzando su mensaje de cercanía con los sectores más vulnerables. La tercera etapa será en Angola, con visitas a Luanda, Muxima y Saurimo. En este país, León XIV combinará encuentros institucionales con celebraciones litúrgicas, una visita al santuario mariano de Muxima y reuniones con comunidades afectadas por la migración y los conflictos armados. En Saurimo, una ciudad marcada por el crecimiento poblacional y el desplazamiento forzado, el Papa celebrará una misa y visitará una residencia de ancianos. Finalmente, el viaje concluirá en Guinea Ecuatorial, donde el Pontífice estará en Malabo, Mongomo y Bata. Allí mantendrá encuentros con autoridades, el mundo de la cultura, jóvenes y familias, además de visitar una prisión y un hospital psiquiátrico. El cierre de la gira será el 23 de abril con una misa multitudinaria antes del regreso a Roma. Junto con el itinerario, el Vaticano difundió los lemas de cada etapa del viaje, todos atravesados por un mensaje común de esperanza, paz y fraternidad. En Argelia, el lema será “La paz sea con vosotros”, expresado en varios idiomas y presentado como un símbolo del “diálogo y el encuentro entre cristianos y musulmanes”, además de una invitación universal a la convivencia pacífica. Para Camerún, el mensaje elegido es “Que todos sean uno”, una cita del Evangelio que remite directamente al lema episcopal de León XIV, In Illo uno unum, y refuerza la idea de unidad en contextos atravesados por tensiones sociales y políticas. En Angola, el lema será “El Papa León XIV, peregrino de la esperanza, la reconciliación y la paz, bendice a Angola”, con un fuerte énfasis en la sanación de las heridas históricas y la construcción de un futuro común. Por último, en Guinea Ecuatorial, el lema “Cristo, luz de Guinea Ecuatorial, hacia un futuro de esperanza” evocará tanto la memoria de la evangelización como la proyección de una Iglesia comprometida con el porvenir del país.