El Vaticano decidió archivar la denuncia presentada contra Rafael Zornoza, quien fuera obispo de Cádiz y Ceuta, por supuestos abusos sexuales a un menor durante la década de los noventa. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, tras analizar la investigación previa realizada, determinó que los hechos denunciados no han podido ser probados de manera fehaciente. Con esta resolución, la Santa Sede cierra el proceso canónico que se mantenía abierto contra el prelado, descartando cualquier tipo de sanción o medida disciplinaria adicional. La acusación se centraba en hechos ocurridos entre 1994 y el año 2000, periodo en el que Zornoza ejercía funciones en el seminario de Getafe, en Madrid. La denuncia fue remitida directamente a Roma por el afectado el pasado verano, lo que motivó que el Vaticano ordenara una investigación bajo el derecho canónico. A pesar de que la justicia civil española no podía intervenir debido a que los supuestos delitos ya habían prescrito por el paso del tiempo, la Iglesia mantuvo el expediente abierto para verificar la veracidad de los testimonios. El archivo del caso confirma que no se hallaron evidencias suficientes para sostener la acusación de agresión sexual continuada. Desde el inicio del proceso, el Obispado de Cádiz había defendido la presunción de inocencia de Zornoza, quien siempre negó tajantemente las acusaciones a través de comunicados oficiales. El Vaticano dio por concluido el asunto al considerar que los testimonios y las pruebas recabadas durante los meses de indagación no ofrecen la certeza necesaria para proceder a un juicio canónico formal. Este cierre de expediente supone un punto final administrativo para un caso que marcó un precedente al ser la primera vez que la jerarquía vaticana investigaba formalmente a un obispo español en activo por este tipo de cargos.