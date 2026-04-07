El Vaticano dejó conocer un detalle hasta ahora reservado sobre los últimos instantes de Jorge Mario Bergoglio. Según el periodista vaticanista Salvatore Cernuzio, el pontífice pidió un vaso de agua, agradeció a la enfermera que lo asistía y se disculpó por las molestias, segundos antes de morir. La escena, narrada en el libro Padre, muestra el tono sencillo que caracterizó su liderazgo hasta el final. El relato del libro describe que el papa Francisco pidió agua en sus últimos minutos. Tras beber, miró a la enfermera que lo acompañaba y pronunció una frase breve: “Gracias, disculpe las molestias”. Luego, falleció en calma. El gesto llamó la atención porque resume la personalidad del pontífice: cercano, humilde y atento incluso en sus últimos instantes. La escena fue considerada por el autor como una síntesis de su manera de vivir el ministerio, siempre con un trato directo y sin formalidades. La información fue revelada por el periodista Salvatore Cernuzio, integrante de los medios vaticanos, en su libro Padre. La publicación reconstruye momentos íntimos del pontificado y detalla anécdotas personales que no habían sido difundidas públicamente. El texto salió a la luz cerca del aniversario de la muerte del papa Francisco y reúne testimonios de encuentros, celebraciones y decisiones que marcaron sus últimos meses. Entre ellos, la escena final fue la que más impacto generó por su tono íntimo. El episodio fue tratado como un detalle privado, ligado a los momentos finales del pontífice. Según el entorno cercano, se trataba de una situación personal que no se divulgó de inmediato por respeto a la intimidad del momento. Con la publicación del libro, el gesto salió a la luz como parte de un retrato humano del Papa, más allá de los actos oficiales. La decisión de revelarlo buscó mostrar el costado cotidiano del líder religioso y su coherencia con el mensaje que predicó durante años. El autor sostiene que la escena representa la esencia del pontífice: sencillez, cercanía y gratitud. Incluso en un momento crítico, el papa Francisco mantuvo una actitud considerada con quienes lo rodeaban. El libro también recuerda otras tradiciones que marcaron su pontificado, como las visitas a cárceles durante el Jueves Santo, el lavatorio de los pies a internos y sus constantes llamados a la paz en regiones afectadas por la guerra. Estos episodios acompañan el relato final y refuerzan la idea de un liderazgo centrado en la humildad. La despedida del pontífice reforzó la imagen de un líder que privilegió los gestos sencillos sobre la solemnidad. Su último acto, agradecer y disculparse, quedó interpretado como un mensaje de cercanía con la gente.