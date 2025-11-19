El papa León XIV manifestó sus deseos de viajar a la Argentina en 2026, marcando una diferencia con su antecesor, el papa Francisco, quien falleció a sus 88 años sin visitar el país durante su mandato en el Vaticano.

El Sumo Pontífice aseguró que “por supuesto” quiere viajar a América Latina y mencionó entre los países que quiere visitar a México, Uruguay, Argentina y Perú.

Al hablara con periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes que quiere hacer.

“Yo encantado de viajar”, dijo, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay Argentina también están “pendientes” y que a Perú “por su puesto”.

Por el momento no hay ningún viaje confirmado y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.

Además, en el Vaticano se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

Robert Prevost no ocultó en otras oportunidades sus ganas de regresar a Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo.