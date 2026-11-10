El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, se refirió este lunes a la crisis financiera e institucional desatada en Paraguay por el cierre de Ueno Bank y la posterior renuncia del presidente Santiago Peña, quien hasta 2025 figuró como accionista de esa entidad. Desde Montevideo, Tolosa aprovechó el episodio regional para resaltar los logros de Uruguay en materia de estabilidad y la integridad de su sistema financiero.

Tolosa puso el acento en la política restrictiva del BCU a la hora de autorizar el funcionamiento de instituciones financieras y en la vigilancia sobre la exposición a empresas vinculadas dentro de un mismo grupo económico. Señaló que esa regulación preventiva es un pilar clave para evitar contagios y preservar la solidez del sistema bancario local.

El titular del BCU recordó además que a las entidades que operan en Uruguay se les exige un colchón de capital equivalente al doble del mínimo exigido por estándares internacionales, lo que sitúa a esos requerimientos entre los más altos de la región. “Podemos estar muy tranquilos en cuanto al sistema bancario en Uruguay”, afirmó Tolosa, y añadió que no existe una exposición relevante de las instituciones uruguayas al grupo afectado ni a Paraguay en general que pueda poner en riesgo la estabilidad de alguna entidad local.

En ese marco, Tolosa instó a capitalizar la percepción de estabilidad que ofrece Uruguay frente a un panorama internacional cargado de incertidumbre. Señaló el crecimiento casi sostenido de la economía y del consumo durante las últimas dos décadas —con la excepción de la crisis generada por la pandemia— como un elemento que debe aprovecharse para atraer inversiones de mayor envergadura.

Finalmente, el presidente del BCU lanzó un llamado a los empresarios para que proyecten inversiones más robustas y de mediano plazo, teniendo en cuenta un mapa de riesgos donde el consumo se mantiene y la inflación y precios muestran estabilidad relativa. Para Tolosa, esa combinación abre oportunidades para fortalecer el desarrollo productivo del país sin comprometer la prudencia financiera.