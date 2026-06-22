El Gobierno mexicano decretó feriado el miércoles 24 de junio para estudiantes y trabajadores en pos de facilitar la movilidad durante los eventos deportivos en el marco del Mundial 2026.

La medida fue comunicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por la presidente Claudia Sheinbaum. Entre las disposiciones se incluyen ajustes en las actividades laborales.

Decretan feriado el miércoles 24 de junio: a quiénes beneficia

Según lo establecido por el Artículo Tercero del decreto, el miércoles 24 de junio se suspenderán por completo todas las actividades escolares , por lo que será feriado para todo el personal educativo como estudiantil.

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La suspensión abarcará tanto al personal educativo como a los estudiantes de:

Preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas y privadas.

Escuelas normales y centros de formación docente.

Bachilleratos, universidades e instituciones educativas dependientes de la SEP.

Los planteles ubicados en otras entidades federativas continuarán operando de manera regular y mantendrán sus actividades académicas sin modificaciones.

Por qué suspenden las clases el 24 de junio

El feriado del miércoles responde a la celebración del partido entre México y Chequia por la fase de grupos.

El partido tendrá como sede el Estadio Ciudad de Mexico, ubicado en la alcaldía de Coyoacán. Se prevé una importante concentración de asistentes por lo que el tránsito en la zona será intenso.

Las autoridades optaron por reducir las actividades principales en las escuelas y centros de trabajo con el objetivo de facilitar los desplazamientos.