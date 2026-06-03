El gobernador recordó su encuentro con Xi Jinping en 2023 para reforzar la cooperación (Foto: Bloomberg)

El gobierno de China confirmó un nuevo plan para acelerar la modernización agrícola y rural del país durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

El plan busca acelerar la modernización de la agricultura y las áreas rurales para impulsar la modernización de todo el país. Además, identifica tareas clave y medidas de política para llevar adelante este propósito durante dicho período.

China pone en marcha un megaplan de 5 años para mejorar la seguridad alimentaria

Según el plan, para 2030 se deberá haber mejorado de manera continua la seguridad alimentaria del país; se deberá haber incrementado la calidad, la eficiencia y la competitividad de la agricultura, y se deberán haber consolidado y ampliado los logros de la campaña de reducción de la pobreza.

La estrategia tiene como objetivo mejorar significativamente la autosuficiencia y la fortaleza del país en ciencia y tecnología agrícola y lograr avances importantes en la transformación de la agricultura en una industria moderna y relevante.

Representación creada con IA

A la vez, busca seguir aumentando los ingresos de los campesinos a un ritmo relativamente rápido desde ahora y hasta 2030, según la agencia china Xinhua.

El plan también propone acelerar los esfuerzos para “construir un campo hermoso y armonioso” para que la gente viva y trabaje, y hace un llamado a concretar nuevos avances en el desarrollo integrado de las zonas urbanas y rurales, y también logros notables en el desarrollo de alta calidad de la agricultura y las áreas rurales.

China apuesta al largo plazo: qué significa su XV Plan Quinquenal para la economía global

El XV Plan Quinquenal (2026-2030) se presenta como una pieza clave para que China alcance en 2035 el estatus de país “medianamente desarrollado” y en 2049, el centenario de la República Popular, convertirse en una nación socialista moderna

Sus ejes centrales son tres:

innovación tecnológica

sostenibilidad ambiental

mejora del bienestar social

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El documento oficial plantea acelerar la autosuficiencia en áreas críticas como semiconductores, inteligencia artificial y biotecnología; promover inversiones masivas en ciencia, educación e investigación; y estimular la participación privada en I+D.

También se busca dinamizar el consumo interno para reducir la dependencia de las exportaciones, mejorar la distribución del ingreso y reforzar los servicios públicos.

En el plano social, el plan incluye políticas para enfrentar el envejecimiento poblacional: incentivos a la natalidad, mejoras en el sistema de pensiones y atención sanitaria. En materia ambiental, se prioriza la transición hacia energías renovables y la reducción de emisiones, en línea con los compromisos de neutralidad de carbono para 2060.