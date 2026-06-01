El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y promete un espectáculo único: el día se convertirá en noche durante unos minutos en un fenómeno que no se repetirá en 157 años . En España en particular, la expectativa crece ante un evento astronómico que marcará a toda una generación.

Según la agencia de noticias EFE, Euskadi, y especialmente Álava, se perfilan como algunos de los mejores puntos para observar este eclipse total de sol que no volverá a repetirse en la comunidad hasta el año 2183.

La franja de visibilidad será muy reducida y, de forma completa, solo podrá disfrutarse en Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

¿Cómo se verá el eclipse solar más largo del siglo?

Durante el eclipse, el cielo podría oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta. Además, se producirán fenómenos breves pero impactantes como las "Perlas de Baily“, destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna.

A continuación, aparecerá el conocido "Anillo de diamante“, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados.

¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo?

El eclipse solar total más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Según los expertos durará un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, y podrá verse en el norte de África, Medio Oriente y partes de Europa.

¿Cómo observar el eclipse solar?

Para observar el eclipse con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Sin esta protección, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista.

Aunque este eclipse no se repetirá en más de un siglo, en los próximos años habrá otro eclipse parcial el 26 de enero de 2028, que formará parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.