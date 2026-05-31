La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo gubernamental que se encarga de velar y defender los derechos de los consumidores en México, emitió una alerta dirigida a algunos conductores del país para que realicen una verificación vehicular urgente.

El llamado a revisión que difundió la entidad a través de sus canales oficiales de comunicación advierte por ciertas irregularidades que presentaron un modelo de motocicletas muy popular en el país.

¿Cuáles son los modelos que presentaron fallas?

La PROFECO replicó el llamado de Suzuki Motor de México para la revisión de 346 motocicletas de los siguientes modelos:

GSX-S1000S años 2020-2023

DL1050 años 2020-2025.

Según el aviso que dio a conocer la empresa la adición de la cinta resistente a la abrasión en el interior del faro puede haber cambiado su dirección del haz, lo que provocaría una iluminación inadecuada de la superficie del camino en la dirección de circulación de la motocicleta.

El efecto inmediato sería una disminución de la visibilidad para el o la conductora en condiciones de poca luz.

La PROFECO replicó el llamado de Suzuki Motor de México para la revisión de 346 motocicletas. (Foto: PROFECO) PROFECO

¿Cuál es la solución que ofrece la empresa para los motociclistas afectados?

Como contramedida, Suzuki Motor de México reemplazará el conjunto de faro–luz delantera , sin costo para las personas consumidoras, aún si la moto se encuentre fuera de la cobertura de la garantía original que es de dos años.

Cabe destacar que los propietarios podrían ser contactados mediante llamada telefónica para generar cita. En este sentido, se les enviará correos electrónicos con la carta de notificación.

Las y los interesados también pueden contactar a la empresa a través de los distribuidores autorizados, número telefónico 800 1789 854/8001 Suzuki, en el sitio electrónico http://www.suzuki.com.mx/ y correo electrónico servicio@suzuki.com.mx.