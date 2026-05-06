Los conductores de autos y motos de la Ciudad de Buenos Aires deberán tener en cuenta el valor de las Unidades Fijas (UF), ya que son las que determinan el valor de las multas y se actualizan según el precio de litro de nafta premium en la estación de servicio ACA del Automóvil Club Argentina. En mayo de 2026, el valor es de $949,99, el cual será la base para calcular todas las multas a los conductores. El mismo, tiene valor desde el 3 de marzo de 2026 hasta el 2 de septiembre de 2026. Si querés saber los valores de cada multa, verificar si tenés infracciones y reclamar las multas seguí leyendo. Según el valor de las Unidades Fijas, los valores de las multas en CABA son: El trámite se realiza a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la misma página donde se mostró la infracción se realiza el descargo siguiendo estos pasos: Una vez realizado el trámite, se le asignará un controlador de faltas y se podrá hacer el seguimiento de manera online o recibir una resolución por mail. Cabe destacar que solo se puede reclamar online si todavía no está vencida o si no se pagaron.