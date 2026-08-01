Confirmado y Oficial | El Gobierno declaró feriado a fin de mes y todos estos trabajadores tendrán un día más de descanso en Uruguay.

El calendario de feriados en Uruguay suma una fecha clave para miles de trabajadores. A fin de mes se conmemora la Declaratoria de la Independencia, una jornada que tiene carácter de feriado nacional y que implica un día adicional de descanso para determinados empleados.

La fecha genera expectativas todos los años, especialmente entre quienes buscan organizar escapadas, reuniones familiares o simplemente aprovechar una pausa en la rutina laboral.

Qué feriado habrá a fin de mes en Uruguay y quiénes podrán descansar

El próximo 25 de agosto se celebra la Declaratoria de la Independencia, una de las efemérides más importantes del país.

A fin de mes se conmemora la Declaratoria de la Independencia, una jornada que tiene carácter de feriado nacional y que implica un día adicional de descanso para determinados empleados.

Se trata de un feriado nacional no laborable pago, por lo que los trabajadores alcanzados por la normativa tendrán derecho al descanso correspondiente o, en caso de trabajar durante esa jornada, a percibir la compensación establecida según su actividad.

La fecha recuerda la declaración de independencia realizada en 1825 y forma parte del calendario oficial de feriados nacionales de Uruguay.

Entre los aspectos más importantes se destacan:

El feriado se celebra el 25 de agosto .

Conmemora la Declaratoria de la Independencia .

Tiene alcance nacional.

Representa una jornada de descanso para miles de trabajadores.

Forma parte de los feriados más importantes del calendario uruguayo.

En este sentido, muchas empresas y organismos adaptan sus horarios de funcionamiento durante esa fecha.

Todos los feriados que quedan en Uruguay

Luego de la Declaratoria de la Independencia, el calendario aún contempla otras fechas relevantes para lo que resta del año.

Entre los feriados y días no laborables más destacados aparecen:

12 de octubre , Día de la Raza.

2 de noviembre , Día de los Difuntos.

25 de diciembre, Navidad.

Si bien algunas fechas pueden trasladarse según la normativa vigente, otras se mantienen en el día exacto de su conmemoración debido a su relevancia histórica o religiosa.

Para los trabajadores y empleadores resulta fundamental consultar el calendario oficial actualizado, ya que las condiciones de descanso y remuneración pueden variar según el sector de actividad y el tipo de feriado.

No obstante, la próxima cita marcada en rojo para miles de uruguayos será el 25 de agosto, cuando la Declaratoria de la Independencia otorgue una nueva jornada de descanso en todo el país.